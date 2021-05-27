Свиная вырезка - очень нежное и вкусное мясо, которое можно приготовить самыми разными способами.

Вырезка из свинины - это довольно дорогое мясо, которое имеет мягкую структуру. Вырезка - это мышечная ткань, которая практически не задействована в движениях. Поэтому это мясо гораздо более нежное и деликатное, чем другие виды свинины. При приготовлении свинина обретает хрустящую корочку, душистый аромат и неповторимый вкус.

Свиная вырезка в духовке

Свиная вырезка - 800 г.

Соль, чёрный молотый перец - по вкусу.

Растительное масло - 1 ст. л.

Свинину промыть, удалить жир и пленочки. Нарезать вырезку на медальоны толщиной 1,5 см. Посолить, поперчить подготовленные куски. Оставить вырезку слегка промариноваться на 15 минут. На сковороде разогреть масло и выложить кусочки свинины. Обжаривать 3-5 минут с каждой стороны. Снять со сковороды и подавать с любым гарниром по вкусу.

Свиная вырезка в духовке с овощами

Свиная вырезка - 400 г.

Лук-порей - 70 г

Гранулированный чеснок - 1 ст.л.

Соль - 1 ч.л.

Соевый соус - 70 мл

Томатная паста - 1 ст.л.

Смесь перцев - 1 ч.л.

Итальянские травы - 1 ч.л.

Помидоры черри для подачи.

В миске перемешать все сухие специи, влить соевый соус и томатную пасту. Вырезку промыть и обсушить салфетками. Перевязать мясо тугой нитью. Обмазать мясо маринадом со всех сторон (оставить пару ложек) и оставить мариноваться на 3 часа в холодильник. Форму для запекания выстелить фольгой.

Читайте такжеАппетитная шашука: простой рецепт яичницы по-израильскиНа дно формы для запекания выложить нарезанный кольцами лук-порей. Сверху выложить оставшийся маринад и мясо. Закрыть мясо фольгой. Прогреть духовку до 180 градусов. Форму с мясом установить на средний уровень, на нижний уровень поставить емкость с водой. Запекать 40 минут, затем убрать противень с водой и раскрыть фольгу, выпекать ещё 20 минут. Подавать в нарезанном виде с помидорами черри, полить маринадом.

Свиная вырезка в грибном соусе

Свиная вырезка - 2 шт.

Грибы - 700г.

Сливки 10% - 200мл.

Мука - 2 ст.л.

Сливочное масло - примерно 5 ст.л.

Лук - 3 шт.

Чеснок - 6 зубчиков.

Вода кипяченая - 300 мл.

Растительное масло - 4 ст.л.

Соль - по вкусу.

Перец чёрный молотый - по вкусу.

Зелень петрушки.

Срезать с вырезки все пленки и нарезать на кусочки шириной примерно 5 см. На сковороде разогреть 3 ст.л. сливочного и 2 ст.л. растительного масла и обжарить мясо с обеих сторон до румяной корочки. Мясо вынуть и посолить. Мелко нарезать лук и обжарить на масле после мяса до золотистой корочки. Затем добавить измельченный чеснок и обжарить. Добавить нарезанные грибы и тушить 5 минут.

Всыпать муку в сковороду и хорошо размешать, влить воду. Довести смесь до кипения и влить сливки. Посолить и поперчить. Варить ещё 5 минут до загустения. Добавить измельченную петрушку и поджаренную вырезку. Накрыть крышкой и тушить на маленьком огне 30 минут.

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Автор: Екатерина Пулатова