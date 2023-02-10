Рецепт классической лазаньи в некоторых итальянских семьях передается из поколения в поколение. Предлагаем вам универсальный вариант приготовления этого блюда.

Лазанья - любимое блюдо итальянцев наравне с пиццей. Это своего рода запеканка по-итальянски. Однако, чтобы ее попробовать, необязательно ехать в Италию. Приготовить лазанью можно просто дома.

Кстати, ранее УНИАН рассказывал, что пицца на сковороде за 5 минут - это реально.

Классическая лазанья - рецепт с фаршем

Приготовить классическую лазанью с фаршем сможет даже начинающая хозяйка. Это блюдо не требует особых кулинарных навыков, однако получается красивым и вкусным.

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Перечень ингредиентов следующий:

Фарш мясной - 800 г.

Помидоры - 2 шт.

Лук - 2 шт.

Листы лазаньи - около 10 штук.

Чеснок - 2 зубчика.

Томатная паста - 2 ст.л.

Сыр - 100 г.

Растительное масло для обжарки и соль по вкусу.

Для соуса нам понадобятся:

Сливочное масло - 50 г.

Молоко - 600 мл.

Мука - 5 ст. л. без горки.

Душистый перец по вкусу.

Чтобы приготовить лазанью, хорошо разогрейте растительное масло в сковороде. Обжарьте на нем нарезанный лук, а затем добавьте фарш. Тщательно разомните фарш вилкой, чтобы при обжаривании не образовались большие комочки.

Отправьте в сковороду к фаршу томатную пасту, нарезанные помидоры и чеснок. Посолите по вкусу. Тушите фарш под крышкой около 10 минут. По желанию, вы можете добавить в фарш ваши любимые травы - вкус лазаньи от этого только выиграет.

Чтобы приготовить соус бешамель, растопите на маленьком огне сливочное масло, всыпьте муку и, постоянно помешивая, слегка обжарьте. Постепенно влейте молоко, не переставайте помешивать. Доведите смесь до состояния сливок и снимите с огня - соус готов.

Запекать лазанью лучше в стеклянной или керамической форме. Дно смажьте соусом, затем выложите листы для лазаньи. Сверху их полейте соусом и выложите слой начинки, присыпьте его сыром. Залейте фарш соусом бешамель и повторите слои. Завершающий слой лазаньи полейте оставшимся соусом и посыпьте сыром.

Запекать лазанью нужно при 190-200 градусах около 35 минут. Лазанья должна зарумяниться. Готовое блюдо необходимо слегка остудить и лишь потом можно нарезать.

Внимание! Некоторые листы для лазаньи предварительно нужно отваривать. Читайте инструкцию производителя.

Совет. Чтобы лазанья получилась нежнее, с помидоров можно предварительно снять кожицу.

Кстати, по этому же рецепту готовится и лазанья с курицей. Удобно использовать куриный фарш или же обжарить мясо и разобрать его на волокна.

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