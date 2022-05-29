Сколько готовить овощную запеканку и какой рецепт выбрать - узнайте в материале УНИАН.

Украинские хозяйки часто готовят запеканки - это простое и вкусное блюдо, которое понравится всей семье. Времени на него уходит немного, как и продуктов, а шлейф гастрономического удовольствия будет тянуться долго. УНИАН расскажет, как приготовить запеканку из овощей в духовке.

Ранее мы говорили о том, как приготовить овощные котлеты на сковороде.

Овощная запеканка без мяса

Брокколи - 150 г

Капуста цветная - 150 г

Перец сладкий - 100 г (1 шт.)

Помидор - 100 г (1 шт.)

Лук репчатый - 100 г (1 шт.)

Сыр твёрдый - 80 г

Мука - 130 г

Молоко - 200 мл + 2 ст. л

Яйца - 3 шт.

Лук зеленый (по желанию) - 3 шт.

Масло растительное - 30 мл (2 ст. л)

Паприка молотая - 1 ч. л

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Брокколи и цветную капусту разобрать на соцветия и тщательно промыть. Вскипятить воду, немного посолить, опустить в нее капусту и добавить 2 ст.л молока. Варить 3-5 минут, затем воду слить. Репчатый лук мелко нашинковать, обжарить на сковороде до золотистого цвета. Включить духовку и разогреть до 180°C.

Перец и помидор промыть, нарезать полосочками. Выложить на дно формы для запекания брокколи и цветную капусту, сверху - обжаренный лук, перец и помидор. Посолить, посыпать перцем и паприкой.

В глубокой миске смешать яйца, муку, 200 мл молока и 1 ст.л растительного масла. Перемешать до однородности, залить смесью овощи. Зеленый лук мелко порезать, посыпать запеканку, в конце добавить тертый сыр. Запекать при 180°C 30-35 минут.

Запеканка с замороженными овощами

Овощи замороженные (смесь) - 350 г

Сыр плавленый - 100 г

Молоко (горячее) - 150 мл

Масло сливочное (размягченное) - 20 г

Мука - 1 ст. л

Соль - 1/3 ч. л (по вкусу)

Перец чёрный молотый - щепотка (по вкусу)

Овощную смесь предварительно разморозить, сливочное масло нагреть до комнатной температуры, а духовку разогреть до 190°C. Плотно выложить овощи в форму для запекания, в отдельной миске соединить масло и муку. Добавить молоко, соль и черный перец, перемешать до однородности. Натереть плавленый сырок и тоже добавить в соус, снова перемешать.

Залить получившейся массой запеканку, поставить блюдо в духовку на 15 минут. Спустя время, достать запеканку и столовой ложкой слегка прижать ее сверху, чтобы соус лучше пропитал блюдо. Затем снова поставить в духовку и запекать еще 15 минут при 190°C.

Овощная запеканка с кабачками

Кабачки - 2 шт.

Яйца - 2 шт.

Сметана - 3 ст. л

Горчица - 1 ч. л

Сыр - 150 грамм

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Зелень (укроп, петрушка) - по вкусу

Чеснок - по вкусу

Кабачки вымыть, нарезать мелкими кубиками, выложить в миску, посолить и поперчить. Добавить измельченный чеснок и мелко нарезанную зелень. В отдельной миске смешать горчицу и сметану, добавить 3 ст.л тертого сыра. Перемешать, затем вбить 2 яйца и снова перемешать до однородности.

В форму для выпекания выложить кабачки, залить соусом. Сверху посыпать тертым сыром и запекать 30-35 минут при 200°C.

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