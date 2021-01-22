Такие салаты вкусны как в теплом, так и в холодном виде.

Печень очень питательный и полезный продукт, который приносит в любое блюдо уникальный вкусовой оттенок. Приготовленные с куриной печенью салаты очень вкусные и сытные. Они хороши как в теплом, так и в холодном виде.

Салат с куриной печенью слоями

Печень куриная - 150 г

Картофель - 1 шт.

Огурец маринованный - 1 шт.

Морковь по-корейски - 100 г

Сыр твердый - 50 г

Яйца вареные - 2 шт.

Соль, перец - по вкусу

Майонез - по вкусу

Картофель, яйца и печень сварить до готовности. Печень варить в подсоленной воде.

Читайте такжеСочная и ароматная буженина: как вкусно запечь свинину в духовкеОстывший картофель почистить и натереть на терке. Тарелку, на которой будет формироваться салат, можно застелить салатными листьями. Поставить по центру тарелки кольцо и выложить картофель первым слоем, немного посолить. Сверху смазать майонезом.

Вареную куриную печень натереть на терке. Выложить ее поверх картофеля, поперчить и нанести майонез.

Третьим слоем выложить корейскую морковь. Если полоски моркови слишком длинные, то можно их нарезать мельче. Сверху нанести майонез.

Маринованный огурец нарезать мелкими кубиками. Выложить его поверх моркови, смазать майонезом. Натереть на терке яйца, выложить их поверх огурцов, нанести майонез.

Последним слоем выложить натертый на терке твердый сыр. Аккуратно снять кольцо и можно подавать салат к столу.

Салат с печенью и грибами

Куриная печень - 200 г

Шампиньоны - 100 г

Луковица - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Маринованный огурец - 1-2 шт.

Куриное яйцо - 1-2 шт.

Майонез - 2 ст. л.

Соль - 1/2 ч. л.

Черный молотый перец - 1/5 ч. л.

Растительное масло - 3 ст. л.

Огурец нарезать соломкой или кубиками. Куриные яйца сварить "вкрутую" в подсоленной воде. Остудить их, почистить и нарезать кубиками, отправить в салатник к маринованным огурцам.

Шампиньоны помыть, разрезать каждый гриб на 4-5 частей, пожарить на слабом огне до готовности, подсолив. Дать грибам немного остыть и переложить в салатник.

Охлажденную или размороженную куриную печень тщательно промыть, дать стечь лишней воде. Обрезать все лишнее, крупные кусочки разрезать на несколько частей.

Разогреть масло для жарки на сковороде. Обжарить кусочки печени на среднем огне минут 7-10. Можно подсолить. Дать печени остыть.

Лук и морковь порезать соломкой или полосками.

На небольшом количестве масла обжарить овощи до мягкости, помешивая, минут 7-10. Затем переложить их в салатник.

Заправить салат майонезом. Перед подачей можно украсить его свежей зеленью.

Теплый салат с куриной печенью и грушей

Куриная печень - 400 г

Груши крепкие - 2 шт.

Изюм - 50 г

Салатный микс - 200 г

Сливочное и оливковое масло

Сок 1 апельсина

Семена зиры - 1 ч. л.

Сахар - 1 ч. л.

Соль, молотый черный перец

Удалить у куриной печени жилки, разрезать каждую на 2 части.

Нагреть в глубокой сковороде смесь оливкового и сливочного масла, добавить зиру и куриную печень. Прикрыть смятой фольгой и обжаривать примерно по 3 минуты с каждой стороны. Снять с огня и дать печени дойти до готовности.

Очистить груши и нарезать кусочками толщиной 2 см. В чистой сковороде разогреть масло с сахаром и солью. Обжарить груши и изюм до золотистого цвета, переложить их на тарелку.

Разложить листья салата по тарелкам. Далее выложить печень и груши с изюмом. В сковороду, где жарилась печень, влить апельсиновый сок, посолить, довести до кипения, добавить оливковое масло и перемешать. Полить салат этой заправкой. Сразу же подавать салат.

Салат с куриной печенью и фасолью

Фасоль красная - 150 г

Куриная печень - 150 г

Лук -1 шт.

Морковь - 0,5 шт.

Петрушка - по вкусу

Чеснок - 1 зубчик

Майонез - 70 г

Соль, перец - по вкусу

Растительное масло - 3 ст. л.

Красную фасоль замочить на ночь в холодной воде. Утром слить с нее воду, переложить фасоль в кастрюлю, залить чистой водой и положить на огонь. Варить фасоль под крышкой на среднем огне до мягкости примерно 1,5 часа.

Читайте такжеВкусный салат с морепродуктами: рецепты оригинального блюдаКуриную печень помыть, обсушить и нарезать небольшими кусочками. Разогреть на сковороде немного растительного масла. Выложить нарезанную печень, посолить и поперчить. Обжаривать, помешивая, на сильном огне до образования поджаристой корочки, около 5-6 минут.

Обжаренную куриную печень переложить на бумажные полотенца, чтобы стекло лишнее масло.

Лук и морковь очистить и промыть. Лук нарезать полукольцами, морковь – крупной соломкой. Обжарить лук и морковь на оставшемся после печени масле, помешивая в течение 4 минут.

Переложить куриную печень в глубокий салатник, добавить отварную красную фасоль, измельченную петрушку, мелко нарезанный чеснок, остывшие лук и морковь. Заправить салат майонезом, посолить, поперчить и перемешать.

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Автор: УНИАН