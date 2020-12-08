Салат с креветками - вкусное и оригинальное блюдо. Креветки прекрасно сочетаются с овощами, зеленью, фруктами, рисом, рыбой и другими морепродуктами. Вариантов его приготовления - множество. К тому же сделать такой салат совсем не сложно.
Салат "Царский" с креветками и красной икрой
- Креветки (среднего размера) - 300 г
- Кукуруза консервированная - 150 г
- Яйца - 1 шт.
- Икра красная - 60 г
- Майонез - 50 г
- Соль - по вкусу
- Перец горошком - 2 шт.
- Лавровый лист - 1 шт.
С консервированной кукурузы предварительно слить жидкость.
Яйцо отварить вкрутую в течение 7-8 минут. Остудить его в холодной воде, чтобы лучше очищалось от скорлупы.
Читайте такжеСочная свиная рулька: как приготовить аппетитное блюдоДалее следует правильно сварить креветки, чтобы они получились нежными. В кастрюле довести воду до кипения, посолить, вбросить лавровый лист и перец горошком.
Опустить креветки в кипящую воду. Если креветки замороженные, их можно предварительно не размораживать. Средние креветки варить после закипания не больше 2 минут. Очень важно не переварить их, иначе мясо станет грубым и жестким. Как только креветки начали всплывать и панцирь стал прозрачным, надо выключить огонь. Готовые креветки откинуть на дуршлаг, чтобы стекла вода. Дать им остыть.
Остывшие креветки очистить от головы, хвоста и панциря.
Вареное яйцо очистить от скорлупы, нарезать мелкими кубиками.
В салатнике соединить кукурузу, креветки, яйцо и красную икру. Заправить салат майонезом, аккуратно перемешать. По желанию салат перед подачей можно украсить креветками и красной икрой.
Салат "Цезарь" с креветками
- Тигровые креветки - 12 шт.
- Чеснок - 1 зубчик
- Оливковое масло - 4 ст. л.
- Каперсы - 20 г
- Дижонская горчица - 20 г
- Тертый твердый сыр - 4 ст. л.
- Анчоусы - 250 г
- Майонез - 150 г
- Натуральный йогурт - 150 г
- Салат ромэн - 160 г
- Помидоры черри - 100 г
- Консервированные оливки без косточек - 12 шт.
- Пшеничные сухарики - 150 г
- Соль, перец - по вкусу
Креветки вымыть, почистить и аккуратно удалить кишечную вену. Сложить морепродукты в стеклянную или эмалированную емкость.
Для маринада к креветкам зубчик чеснока очистить и пропустить через пресс. Перемешать его с оливковым маслом, посолить и поперчить по вкусу.
Залить креветки полученной чесночной смесью, перемешать, верх емкости затянуть пищевой пленкой. Оставить на 10 минут при комнатной температуре, затем обжарить на сковороде до готовности (не более 5 минут).
Далее готовим соус. Для этого сложить в чашу блендера каперсы, горчицу, 2 ст. л. тертого сыра, 100 г филе анчоуса, майонез и натуральный йогурт. Измельчить все до получения однородной консистенции.
Салат ромэн тщательно промыть, затем выложить в один слой на бумажные полотенца и дать полностью обсохнуть. Порвать листочки салата крупными кусочками и поместите в большую миску.
Помидоры черри вымыть и высушить. Консервированные оливки выложить на сито, чтобы стек рассол. Салат ромэн перемешать с соусом. Распределить по порционным тарелкам.
Сверху выложить креветки, помидоры черри, оставшиеся анчоусы, оливки. Посыпать салат тертым сыром и гренками. Перед подачей на стол можно украсить листочками любой зелени.
Салат с креветками и грейпфрутом
- Креветки - 100 г
- Салат-латук - 200 г
- Спаржа свежая - 100 г
- Грейпфрут - 1 шт.
Для соуса
- Мед - 1 ч. л.
- Винный уксус белый - 1 ст. л.
- Горчица дижонская - 1 ст. л.
- Соль, перец - по вкусу
Для украшения
- Миндальные лепестки - 100 г
Хорошо промыть спаржу и отварить до готовности (примерно 15 минут). Затем вынуть спаржу из воды, хорошо просушить и охладить.
Смешать предварительно промытые и порезанные средними кусочками листья салата, вареные креветки, спаржу и порезанный средними кубиками грейпфрут.
Для заправки смешать горчицу, мед и уксус, хорошо перемешать. Заправить этим соусом салат. По желанию можно украсить его миндалем и подавать к столу.
Салат с креветками и мидиями
- Креветки (очищенные, полуготовые) - 250 г
- Мидии - 250 г
- Авокадо - 0,5 шт.
- Помидоры - 1 шт.
- Перепелиные яйца - 3 шт.
- Салат-латук - по вкусу
Для заправки
- Соевый соус - 50 мл
- Оливковое масло - 50 мл
- Дижонская горчица - 2 ч. л.
- Соль - по вкусу
Мидии и креветки разморозить и обжарить на масле около двух минут. В конце добавить к ним немного соевого соуса. Перемешать и через несколько секунд выключить огонь. Креветки и мидии должны быть слегка коричневого цвета.
Читайте такжеВкусный салат с копченой курицей: рецепты аппетитного блюдаСварить перепелиные яйца.
Авокадо разрезать на две половинки. Очистить от верхнего слоя и нарезать кубиками небольшого размера. Косточку убрать.
Помидор также нарезать кубиками, убрав жидкую его часть.
Для заправки смешать оливковое масло, горчицу и соевый соус. При необходимости досолить.
Вымытые и высушенные листья салата поделить на части и выложить на дно тарелки. Сверху положить жареные мидии и креветки. Полить заправкой и по желанию досолить.
Добавить кусочки авокадо, помидоры и порезанные яйца, полить еще раз заправкой.
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