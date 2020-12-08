Благодаря многогранному вкусу такие салаты покорят сердца всех любителей морепродуктов и различных изысков!

Салат с креветками - вкусное и оригинальное блюдо. Креветки прекрасно сочетаются с овощами, зеленью, фруктами, рисом, рыбой и другими морепродуктами. Вариантов его приготовления - множество. К тому же сделать такой салат совсем не сложно.

Салат "Царский" с креветками и красной икрой

Креветки (среднего размера) - 300 г

Кукуруза консервированная - 150 г

Яйца - 1 шт.

Икра красная - 60 г

Майонез - 50 г

Соль - по вкусу

Перец горошком - 2 шт.

Лавровый лист - 1 шт.

С консервированной кукурузы предварительно слить жидкость.

Яйцо отварить вкрутую в течение 7-8 минут. Остудить его в холодной воде, чтобы лучше очищалось от скорлупы.

Читайте такжеСочная свиная рулька: как приготовить аппетитное блюдоДалее следует правильно сварить креветки, чтобы они получились нежными. В кастрюле довести воду до кипения, посолить, вбросить лавровый лист и перец горошком.

Опустить креветки в кипящую воду. Если креветки замороженные, их можно предварительно не размораживать. Средние креветки варить после закипания не больше 2 минут. Очень важно не переварить их, иначе мясо станет грубым и жестким. Как только креветки начали всплывать и панцирь стал прозрачным, надо выключить огонь. Готовые креветки откинуть на дуршлаг, чтобы стекла вода. Дать им остыть.

Остывшие креветки очистить от головы, хвоста и панциря.

Вареное яйцо очистить от скорлупы, нарезать мелкими кубиками.

В салатнике соединить кукурузу, креветки, яйцо и красную икру. Заправить салат майонезом, аккуратно перемешать. По желанию салат перед подачей можно украсить креветками и красной икрой.

Салат "Цезарь" с креветками

Тигровые креветки - 12 шт.

Чеснок - 1 зубчик

Оливковое масло - 4 ст. л.

Каперсы - 20 г

Дижонская горчица - 20 г

Тертый твердый сыр - 4 ст. л.

Анчоусы - 250 г

Майонез - 150 г

Натуральный йогурт - 150 г

Салат ромэн - 160 г

Помидоры черри - 100 г

Консервированные оливки без косточек - 12 шт.

Пшеничные сухарики - 150 г

Соль, перец - по вкусу

Креветки вымыть, почистить и аккуратно удалить кишечную вену. Сложить морепродукты в стеклянную или эмалированную емкость.

Для маринада к креветкам зубчик чеснока очистить и пропустить через пресс. Перемешать его с оливковым маслом, посолить и поперчить по вкусу.

Залить креветки полученной чесночной смесью, перемешать, верх емкости затянуть пищевой пленкой. Оставить на 10 минут при комнатной температуре, затем обжарить на сковороде до готовности (не более 5 минут).

Далее готовим соус. Для этого сложить в чашу блендера каперсы, горчицу, 2 ст. л. тертого сыра, 100 г филе анчоуса, майонез и натуральный йогурт. Измельчить все до получения однородной консистенции.

Салат ромэн тщательно промыть, затем выложить в один слой на бумажные полотенца и дать полностью обсохнуть. Порвать листочки салата крупными кусочками и поместите в большую миску.

Помидоры черри вымыть и высушить. Консервированные оливки выложить на сито, чтобы стек рассол. Салат ромэн перемешать с соусом. Распределить по порционным тарелкам.

Сверху выложить креветки, помидоры черри, оставшиеся анчоусы, оливки. Посыпать салат тертым сыром и гренками. Перед подачей на стол можно украсить листочками любой зелени.

Салат с креветками и грейпфрутом

Креветки - 100 г

Салат-латук - 200 г

Спаржа свежая - 100 г

Грейпфрут - 1 шт.

Для соуса

Мед - 1 ч. л.

Винный уксус белый - 1 ст. л.

Горчица дижонская - 1 ст. л.

Соль, перец - по вкусу

Для украшения

Миндальные лепестки - 100 г

Хорошо промыть спаржу и отварить до готовности (примерно 15 минут). Затем вынуть спаржу из воды, хорошо просушить и охладить.

Смешать предварительно промытые и порезанные средними кусочками листья салата, вареные креветки, спаржу и порезанный средними кубиками грейпфрут.

Для заправки смешать горчицу, мед и уксус, хорошо перемешать. Заправить этим соусом салат. По желанию можно украсить его миндалем и подавать к столу.

Салат с креветками и мидиями

Креветки (очищенные, полуготовые) - 250 г

Мидии - 250 г

Авокадо - 0,5 шт.

Помидоры - 1 шт.

Перепелиные яйца - 3 шт.

Салат-латук - по вкусу

Для заправки

Соевый соус - 50 мл

Оливковое масло - 50 мл

Дижонская горчица - 2 ч. л.

Соль - по вкусу

Мидии и креветки разморозить и обжарить на масле около двух минут. В конце добавить к ним немного соевого соуса. Перемешать и через несколько секунд выключить огонь. Креветки и мидии должны быть слегка коричневого цвета.

Читайте такжеВкусный салат с копченой курицей: рецепты аппетитного блюдаСварить перепелиные яйца.

Авокадо разрезать на две половинки. Очистить от верхнего слоя и нарезать кубиками небольшого размера. Косточку убрать.

Помидор также нарезать кубиками, убрав жидкую его часть.

Для заправки смешать оливковое масло, горчицу и соевый соус. При необходимости досолить.

Вымытые и высушенные листья салата поделить на части и выложить на дно тарелки. Сверху положить жареные мидии и креветки. Полить заправкой и по желанию досолить.

Добавить кусочки авокадо, помидоры и порезанные яйца, полить еще раз заправкой.

Вас также могут заинтересовать другие рецепты:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН