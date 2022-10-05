Предлагаем вам классический рецепт маринованных огурцов и не только, без которых не обойдется ни одна хозяйка.

Огурцы - один из самых популярных овощей в Украине. Их употребляют как в свежий салат, так и делают из них консервацию. Ведь кто не любит маринованные или засоленные огурцы!

Предлагаем вам более подробно узнать, как же готовить маринованные огурцы быстро на зиму.

Маринованные огурцы быстрого приготовления без закатки

И так, чтобы приготовить маринованные огурцы быстро без уксуса, вам понадобится всего один час и пищевой пакет.

Ингредиенты

Огурцы - 1 кг

Укроп свежий - 30 г

Чеснок - 20 г

Перец острый красный - по вкусу

Перец черный молотый - 1/4 ч.л.

Соль - 1,5 ст.л.

Гвоздика - 3 шт

Перец душистый - 3 шт

Пищевой пакет

Маринованные огурцы рецепт

Огурцы хорошо помыть, отрезать кончики и разрезать вдоль на четыре части. Укроп и чеснок мелко нарезать, острый перец нарезать тонкими колечками. Сложить огурцы, зелень, острый перец, чеснок в пакет, добавить черный молотый перец, соль, гвоздику, душистый перец. Завязать пакет, чтобы в нем оставались пространство и воздух и потрясти пакет с огурцами 1-2 минуты. Пакет с огурцами поместить в холодильник на 1 час.

Через час малосольные огурцы выложить на тарелку и подавать к столу.

Классический рецепт маринованных огурцов

Тут все просто и без заморочек!

Огурцы нужно вымыть и замочить на 6-7 часов. Листья промыть, банки и крышки простерилизовать. В каждую банку положите по 2 листика смородины, 1 листок вишни, 2 зубчика чеснока и наполните огурцами. Залейте банки крутым кипятком, оставьте не менее, чем на 10 минут.

Так же советуем вам рецепт, который точно проверила ваша мама или бабушка - маринованные огурцы быстрого приготовления с уксусом.

Маринованные огурцы с уксусом

Для этого вскипятите 3 литра воды, добавить туда соль, сахар и уксус. Прокипятите минуты 2-3 до растворения сахара и соли.

Залейте рассолом простерилизованные огурцы, закатайте крышками и переверните банки крышками вниз для лучшего эффекта. Банки советуем закутать в одеяло и оставить до полного остывания. После чего можно опустить в погреб или хранить в кладовке.

Так же можно готовить маринованные огурцы с уксусом без стерилизации. Как - смотрите рецепт в видео

Теперь вы знаете как готовить маринованные огурцы быстро на зиму и точно успеете еще закатать пару десятков баночек. Только не тяните, ведь эксперты говорят, что из-за довольно ранней осени и холодной погоды в Украине уменьшился урожай огурцов. В связи с этим и цена на них подскочила на 15%.

А если вдруг вы не захотите возиться с банками, УНИАН ранее писал о том, как сохранить свежие огурцы подольше: топ-5 проверенных советов.

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