Каждая хозяйка хотя бы раз в жизни задавалась вопросами, как можно сохранить свежие огурцы подольше и где именно их лучше всего хранить – в холодильнике или нет.
В целом даже в холоде огурцы хранятся одну или две недели, не более. После этого овощи из-за недостатка влаги начинают стремительно гнить.
Существует несколько дельных советов, как хранить огурцы в холодильнике, чтобы они оставались свежими как можно дольше. В основном связаны они с тем, чтобы создать нужные условия для получения ими необходимой жидкости.
Как сохранить огурцы в холодильнике
Перед тем, как отправлять огурцы в холодильник, их нужно перебрать. Чтобы они хранились дольше, выберите наиболее свежие и целые. Их не советуют мыть, разве что очистить от лишней грязи и хорошенько высушить.
После этого можно приступать. Есть такие способы хранения огурцов в холодильнике:
- Возьмите две емкости, одну – побольше, вторую – поменьше, чтобы они друг в друга помещались. В более глубокую емкость налейте на дно пару ложек уксуса, в емкость поменьше сложите огурцы и вместе с ними поместите ее в первую. Уксус не должен попасть на овощи.
- Обмотайте огурцы бумажными полотенцами, но только каждый по отдельности. В таком виде сложите их в пакет и поместите в холодильник.
- Более двух месяцев хранить огурцы в холодильнике может получиться благодаря вакуумному пакету. Перед тем, как сложить в него огурцы, их необходимо высушить.
- Еще один способ заключается в том, чтобы обмотать огурцы мокрой марлей и потом положить в пакет.
- Пятый и последний метод предполагает хранение огурцов в пакете с водой. Для этого овощи нужно очистить от грязи, сложить в пакет с водой, так чтобы их хвостики оказались в жидкости.
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