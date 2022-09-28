Первым делом нужно перебрать овощи, выбрав самые целые.

Каждая хозяйка хотя бы раз в жизни задавалась вопросами, как можно сохранить свежие огурцы подольше и где именно их лучше всего хранить – в холодильнике или нет.

В целом даже в холоде огурцы хранятся одну или две недели, не более. После этого овощи из-за недостатка влаги начинают стремительно гнить.

Существует несколько дельных советов, как хранить огурцы в холодильнике, чтобы они оставались свежими как можно дольше. В основном связаны они с тем, чтобы создать нужные условия для получения ими необходимой жидкости.

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Как сохранить огурцы в холодильнике

Перед тем, как отправлять огурцы в холодильник, их нужно перебрать. Чтобы они хранились дольше, выберите наиболее свежие и целые. Их не советуют мыть, разве что очистить от лишней грязи и хорошенько высушить.

После этого можно приступать. Есть такие способы хранения огурцов в холодильнике:

Возьмите две емкости, одну – побольше, вторую – поменьше, чтобы они друг в друга помещались. В более глубокую емкость налейте на дно пару ложек уксуса, в емкость поменьше сложите огурцы и вместе с ними поместите ее в первую. Уксус не должен попасть на овощи. Обмотайте огурцы бумажными полотенцами, но только каждый по отдельности. В таком виде сложите их в пакет и поместите в холодильник. Более двух месяцев хранить огурцы в холодильнике может получиться благодаря вакуумному пакету. Перед тем, как сложить в него огурцы, их необходимо высушить. Еще один способ заключается в том, чтобы обмотать огурцы мокрой марлей и потом положить в пакет. Пятый и последний метод предполагает хранение огурцов в пакете с водой. Для этого овощи нужно очистить от грязи, сложить в пакет с водой, так чтобы их хвостики оказались в жидкости.

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