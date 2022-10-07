Почему не получается выпечка и как исправить досадные ошибки - читайте на УНИАН.

Даже у опытных кулинаров случаются проблемы с выпечкой - тесто слишком жидкое или очень "забитое", изделия очень твердые, а румяная корочка отсутствует. Кулинария - наука довольно тонкая и не терпит просчетов. Называем 8 ошибок, которые любители выпечки часто допускают.

Неточные пропорции

Тесто не терпит неточных пропорций. Если вы добавляете ингредиенты "на глаз", то вам может не повезти. Если переборщить с мукой, то тесто будет слишком жестким и забитым, а экономия на яйцах превратит блины в комки теста.

Плохо просеянная мука

Для любого вида теста муку обязательно стоит просеять. Эта процедура насытит муку кислородом и сделает выпечку нежной и воздушной, а также очистит от примесей. Если добавляете в тесто разрыхлитель, то просеивайте его вместе с мукой - так он равномерно распределится.

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Неправильное использование соды и разрыхлителя

Не все кулинары понимают, в чем разница между содой и разрыхлителем. Эти ингредиенты очень важны для подъема теста и их нужно использовать правильно. Соду добавляем в тесто с кислыми ингредиентами, например, с кефиром или сметаной. А разрыхлитель используем в выпечке без молочных продуктов.

Ранее мы подробно рассказывали, что лучше использовать в тесте - соду или разрыхлитель.

Неправильная температура продуктов

Для большинства видов теста, кроме песочного и заварного, продукты нужно заранее достать из холодильника. Яйца, молоко и сметана должны быть комнатной температуры - так они лучше соединятся и будут равномерно выпекаться. Особенно важна комнатная температура продуктов для блинов и оладий.

Неправильный порядок смешивания

Большая часть выпечки "не простит" вас, если вы просто смешаете все ингредиенты вместе. Следуйте последовательности действий из рецепта, иначе тесто не получится.

Для бисквитов и кексов жидкие и сухие ингредиенты смешивают по отдельности, а только потом соединяют. Если в рецепте есть взбитые белки - их добавляют в тесто в самом конце, иначе оно осядет.

Несвежие дрожжи

Для дрожжевого теста крайне важен срок годности дрожжей. Если дрожжи несвежие, то они не активируются и тесто не поднимется, зато будет иметь неприятный дрожжевой привкус.

Кроме того, у открытых дрожжей срок годности заканчивается ещё быстрее. Если вы редко готовите дрожжевое тесто - покупайте дрожжи в маленьких пакетиках, чтобы они не выветривались.

Не разогретая духовка

Чтобы изделия пропеклись равномерно, обязательно заранее разогрейте духовку, и только потом ставьте тесто. Если начать выпекать в холодной духовке, то тесто не поднимется.

Открывание духовки

Если вы переживаете за тесто и часто проверяете его состояние в духовке - можете получить жесткую и опавшую выпечку. Выпечка в духовке очень не любит, когда её беспокоит. А для бисквита свежий воздух во время выпекания особенно губителен. Поэтому не заглядывайте в духовку слишком часто.

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