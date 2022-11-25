Дрожжевое тесто уникально само по себе. Нежное, воздушное оно сочетается с абсолютно любой начинкой и легко украсит любой стол. Поверьте, если вы научитесь готовить дрожжевое тесто, вы без труда освоите приготовление как сладкой выпечки, так и закусочных пирогов.

Дрожжевое тесто - это основа вкусной домашней выпечки. Только дрожжи сделают тесто пышным, воздушным и мягким. Готовить такое тесто достаточно просто, главное - знать несколько важных правил и не нарушать их.

Почему не поднимается дрожжевое тесто

Дрожжевое тесто может не подниматься по нескольким причинам. Одна из них - некачественные дрожжи. Если у сухих дрожжей срок годности достаточно большой, то свежие дрожжи имеют весьма ограниченный срок годности и в случае, если вы будете использовать старые дрожжи, тесто не поднимется.

Кроме того, дрожжевое тесто не поднимется, если вы добавили меньше дрожжей, чем того требует рецептура.

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Также тесто не поднимется, если вы оставите его на холоде. Если говорить о том, что не любит дрожжевое тесто, то в первую очередь - это низкие температуры. Дрожжи не любят холодную среду, поэтому если вы хотите получить пышное воздушное тесто - ставьте его в теплое место, но ни в коем случае не в холодильник.

Еще одна причина, по которой тесто может не подняться - слишком горячее молоко. Если вы будете разводить дрожжи кипящим или горячи молоком, вы просто убьете их и тесто не получится. Дрожжи можно заливать только теплым молоком комнатной температуры. Использовать холодное или горячее молоко категорически нельзя.

Также тесто не поднимется, если вы добавите слишком много муки. Лишняя мука забьет тесто, и оно станет резиновым.

Как ускорить процесс поднятия дрожжевого теста

Поставьте миску с тестом на плиту, накройте тесто полотенцем и включите соседние конфорки на минимум. Ни в коем случае не включайте конфорку, на которой стоит миска с тестом. От работающих конфорок будет идти тепло и тесто будет подниматься быстрее.

Также можно включить духовку, открыть дверцу и поставить возле духовки миску с тестом. Тепло от духового шкафа заставить дрожжи работать быстрее, и тесто начнет подниматься.

Если на кухне очень холодно, можно поставить на плиту кастрюлю с водой. Дайте воде закипеть и поставьте сверху на кастрюлю миску с тестом. Горячая вода заставит дрожжи работать быстрее.

Также учтите, что дрожжи любят сахар. Если вы хотите, чтобы дрожжи быстро начали работать - обязательно добавьте в опару немного сахара. Чайная ложка сахара не сделает тесто сладким и вы сможете делать выпечку с любой начинкой, но дрожжи начтут работать гораздо быстрее.

Как спасти дрожжевое тесто, которое не поднялось

Если тесто не поднимается, можно попытаться его спасти. Приготовьте новую опару, дайте новой порции дрожжей заработать и влейте ее в тесто. Вымесите тесто и оставьте в теплом месте на час-полтора. Но учтите, что если вы используете не качественные дрожжи, вторая опара ситуацию не спасет.

Также можно поставить тесто в духовку, установив снизу противень с горячей водой. Пар и тепло от горячей воды заставят дрожжи работать быстрее.

Можно ли использовать дрожжевое тесто, которое не поднялось

Да, можно. Если дрожжевое тесто не поднялось его можно печь. Безусловно, выпечка будет не такая пышная как вам бы того хотелось, но использовать тесто однозначно можно.

Если тесто не поднялось, можно изменить первоначальный план и вместо духовки использовать сковороду. Пирожки приготовленные на сковороде в этом случае получатся нежнее, чем в духовке.

Почему дрожжевое тесто после холодильника не поднимается

Дрожжевое тесто не поднимется, если вы хранили его в холодильнике неправильно или слишком долго.

Дрожжевое тесто нужно хранить в самой холодной части холодильника, но не в морозильной камере. Также учтите, что брожение дрожжевых культур в холодильнике замедляется, но не останавливается. Именно поэтому нельзя хранить дрожжевое тесто в холодильнике слишком долго. Дрожжевое тесто можно хранить в холодильнике не более 15-16 часов. При более длительном хранении тесто перекиснет и опадет.

Также учтите, что в холодильник можно убирать на хранение только то тесто, которое еще не полностью поднялось. Оптимальное время хранения в холодильнике для теста, которое начало подниматься - не более 4-5 часов. Однако убирать в холодильник тесто, которое уже полностью поднялось и готово к выпеканию категорически нельзя. При попадании в холодную среду такое тесто опадет и спасти его будет уже невозможно.

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