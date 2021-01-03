Блюда на Сочельник 2021 - рецепты / фото ua.depositphotos.com

Традиционно 6 января весь православный мир, живущий по Юлианскому календарю, отмечает Сочельник. А уже на следующий день празднуется Рождество Христово.

Читайте такжеЗимние праздники 2021: полный календарь на январь и февральВ Сочельник, когда на небе появляется первая звезда, по традиции за столом собираются все члены семьи и начинают трапезу. Все блюда при этом обязательно должны быть постными, ведь это последний день Рождественского поста.

По традиции в этот вечер на столе должны быть 12 постных блюд по числу апостолов. Видное место в меню в канун Рождества занимает кутья – ее называют богатой и делают очень вкусной. Кроме нее, наши предки готовили еще 11 постных блюд, среди которых обязательно должны были быть борщ, жареная рыба, грибы, вареники, голубцы, капуста и узвар.

Кутья на Сочельник

  • Пшеница - 1 ст.
  • Мак - 150 г
  • Изюм
  • Чернослив
  • Орехи грецкие
  • Мед - 3 ст. л.
  • Сахар - 3 ст. л.

Зерна пшеницы промыть, замочить на несколько часов и сварить рассыпчатую кашу. Охладить.

Рецепты блюд на Сочельник 2021 - постное меню / фото ua.depositphotos.com

Мак промыть, замочить на несколько часов и перетереть в макитре с помощью макогона. Тереть следует до появления макового молочка. Затем добавить сахар, мед и тереть еще до полного растворения сахара.

Орехи подсушить и измельчить, изюм распарить, чернослив распарить и мелко порезать. Можно добавить и другие сухофрукты, например, курагу.

Смешать все ингредиенты и можно ставить кутью на почетное место в центре стола.

Узвар

  • Сушеные яблоки - 200 г
  • Сушеные груши - 200 г
  • Чернослив - 200 г
  • Изюм - 100 г
  • Мед - 200 г
  • Вода - 3 л

Подготовить сухофрукты – помыть их теплой водой и залить на 10 минут холодной водой. Накрыть крышкой и оставить на 2-3 часа.

Налить в кастрюлю воды, положить груши и яблоки, варить на медленном огне 15 минут. Затем добавить чернослив и изюм и варить еще 10-15 минут.

В конце добавить мед, дать закипеть и снять взвар с огня. Процедить его и подавать к столу охлажденным.

Постные вареники с картошкой

  • Мука - 600 г
  • Соль - 1 ч. л.
  • Вода - 200 мл

Для начинки

  • Лук - 4 шт.
  • Картофель - 8 шт.
  • Растительное масло - 3 ст. л.

В воде растворить соль. Муку просеять, сделать лунку, постепенно вливая воду замесить тесто – оно должно быть плотным.

Тесто положить в миску и прикрыть крышкой, дать отдохнуть 30-40 минут.

Постное меню на Сочельник - лучшие блюда / фото ua.depositphotos.com

Картофель отварить, слить воду. Сделать пюре, постепенно добавляя воду, в которой варился картофель.

Лук обжарить на масле. Добавить жареный лук в готовое пюре.

Налепить вареники с картофелем и луком.

В кастрюлю налить примерно литра 2 литра воды, дать закипеть, посолить по вкусу. Опустить в кипящую воду вареники. Когда всплывут, варить 3-4 минуты. Подавать вареники, посыпав жареным лучком.

Постный борщ

  • Картофель - 4 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Свекла - 1 шт.
  • Капуста белокочанная - 0,25 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Лавровый лист - 2 шт.
  • Гвоздика (по желанию) - 2 г
  • Сок квашеной свеклы или томаты
  • Соль, перец черный молотый - по вкусу

Нарезать очищенный картофель на равные кубики, вбросить в кастрюлю, залить водой и оставить вариться 10 минут.

Тем временем нарезать хорошо очищенную морковь и свеклу соломкой, или натереть на крупной терке. Нарезать полукольцами лук и сладкий болгарский перец, тонко нашинковать капусту.

Меню на Сочельник 2021 - рецепты постных блюд / фото ua.depositphotos.com

Морковь, свеклу, перец и лук выложить на сковороду с разогретым маслом. Жарить так, чтобы цвета этих продуктов не перемешались – так борщ получится красивее. Перед окончанием жарки посолить и поперчить по вкусу.

В уже частично отваренный картофель добавить капусту, а через 3 минуты три – зажарку. Варить минут 5-7 и затем влить сок от квашеной свеклы (его можно заменить томатами).

Опустить в кастрюлю промытый лавровый лист и гвоздику. Когда борщ закипит, снять его с плиты и дать отстояться под крышкой минут 20-30, затем можно подавать на стол.

Горбуша в рукаве в духовке

  • Горбуша - 1 кг
  • Лимоны - 0,3 шт.
  • Лавровый лист - 2 шт.
  • Перец горошком - 2 шт.
  • Соль - по вкусу

Горбушу очистить и тщательно промыть. Сбрызнуть лимонным соком, натереть солью изнутри и снаружи, оставить на 20 минут.

Переложить рыбу в рукав для запекания, добавить лавровый лист и перец. Рукав завязать. Отправить запекаться в духовку, прогретую до 170°С, на 25 минут.

Готовую рыбу нарезать на порционные куски – по желанию их можно подрумянить в разрезанном рукаве около 5 минут. Подавать горбушу с любым гарниром.

Постные голубцы с грибами

  • Капуста белокочанная - 1 шт.
  • Рис - 200 г
  • Шампиньоны - 500 г
  • Лук репчатый - 2 шт.
  • Подсолнечное масло - 200 мл
  • Соль, перец черный молотый - по вкусу

Шампиньоны нарезать кусочками. Положить на несильный огонь маленькую кастрюльку. Наполнить ее 50 граммами подсолнечного масла и добавить грибы. Накрыть кастрюльку крышкой и ждать 8 минут. Шампиньоны выделят достаточно сока во время тушения. Его не выливать, он еще понадобится. Выключить огонь, когда тушение закончится.

Рецепты на Сочельник - постные блюда / pixabay.com

Достать сковородку с высокими бортами. Налить в нее оставшееся масло, положить на сковороду полукольца репчатого лука. Жарить лук, пока не начнет золотиться. Затем добавить сырой рис, промытый под краном, а также грибы. Посолить и поперчить, помешивая. Огонь плиты должен быть слабым, жарить 10 минут.

Залить поджаренные овощи 200 граммами воды. Закрыть сковородку и тушить не менее 10 минут. За это время рис должен впитать воду. Выключить, но оставить крышку на сковородке.

Отварить в кипятке капусту. Подождать, когда она станет мягкой и перестанет хрустеть. Достать кочан и раскрыть его листья. Положить в них начинку из сковородки и скрутить голубцы.

Положить их в кастрюлю, налить воды, добавить отложенный грибной отвар. Тушить голубцы около 15 минут.

Постные пончики

  • Мука пшеничная - 350 г
  • Вода - 250 мл
  • Дрожжи сухие быстродействующие - 1 ч. л.
  • Сахар - 2 ст. л.
  • Масло - 1 ст. л.
  • Соль - 1/4 ч. л.

Дополнительно

  • Мука пшеничная - 20 г
  • Масло растительное (для жарки) - 300 мл
  • Сахарная пудра - 1 ст. л.

Тесто для пончиков можно замесить как обычным способом, так и с помощью хлебопечки. В теплую воду (30-35 градусов) добавить сахар, соль, просеянную и смешанную с дрожжами муку, растительное масло. Замесить тесто. Затем необходимо дать ему подняться (объем должен увеличиться примерно в 2 раза).

Читайте такжеАппетитно-сочная скумбрия: как вкусно запечь рыбу в духовкеСтол посыпать мукой, выложить на него тесто и раскатать толщиной 2-2,5 см. С помощью круглой вырубки или тонкого стакана вырезать кружочки.

Накрыть кружочки пленкой или полотенцем и дать им увеличиться в размере (около 20 минут).

Обжаривать пончики в масле можно как в сковороде, так и в небольшой кастрюле. Предварительно масло необходимо хорошо нагреть. Обжарить пончики с двух сторон до золотистой корочки.

Готовые пончики выложить на салфетку для удаления лишнего масла. Можно наполнить их джемом с помощью кулинарного шприца. Остывшие пончики посыпать сахарной пудрой.

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Автор: УНИАН