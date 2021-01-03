С появлением на небе первой звезды вся семья в этот вечер традиционно собирается за праздничным столом, который состоит из постных блюд.

Традиционно 6 января весь православный мир, живущий по Юлианскому календарю, отмечает Сочельник. А уже на следующий день празднуется Рождество Христово.

Читайте такжеЗимние праздники 2021: полный календарь на январь и февральВ Сочельник, когда на небе появляется первая звезда, по традиции за столом собираются все члены семьи и начинают трапезу. Все блюда при этом обязательно должны быть постными, ведь это последний день Рождественского поста.

По традиции в этот вечер на столе должны быть 12 постных блюд по числу апостолов. Видное место в меню в канун Рождества занимает кутья – ее называют богатой и делают очень вкусной. Кроме нее, наши предки готовили еще 11 постных блюд, среди которых обязательно должны были быть борщ, жареная рыба, грибы, вареники, голубцы, капуста и узвар.

Кутья на Сочельник

Пшеница - 1 ст.

Мак - 150 г

Изюм

Чернослив

Орехи грецкие

Мед - 3 ст. л.

Сахар - 3 ст. л.

Зерна пшеницы промыть, замочить на несколько часов и сварить рассыпчатую кашу. Охладить.

Мак промыть, замочить на несколько часов и перетереть в макитре с помощью макогона. Тереть следует до появления макового молочка. Затем добавить сахар, мед и тереть еще до полного растворения сахара.

Орехи подсушить и измельчить, изюм распарить, чернослив распарить и мелко порезать. Можно добавить и другие сухофрукты, например, курагу.

Смешать все ингредиенты и можно ставить кутью на почетное место в центре стола.

Узвар

Сушеные яблоки - 200 г

Сушеные груши - 200 г

Чернослив - 200 г

Изюм - 100 г

Мед - 200 г

Вода - 3 л

Подготовить сухофрукты – помыть их теплой водой и залить на 10 минут холодной водой. Накрыть крышкой и оставить на 2-3 часа.

Налить в кастрюлю воды, положить груши и яблоки, варить на медленном огне 15 минут. Затем добавить чернослив и изюм и варить еще 10-15 минут.

В конце добавить мед, дать закипеть и снять взвар с огня. Процедить его и подавать к столу охлажденным.

Постные вареники с картошкой

Мука - 600 г

Соль - 1 ч. л.

Вода - 200 мл

Для начинки

Лук - 4 шт.

Картофель - 8 шт.

Растительное масло - 3 ст. л.

В воде растворить соль. Муку просеять, сделать лунку, постепенно вливая воду замесить тесто – оно должно быть плотным.

Тесто положить в миску и прикрыть крышкой, дать отдохнуть 30-40 минут.

Картофель отварить, слить воду. Сделать пюре, постепенно добавляя воду, в которой варился картофель.

Лук обжарить на масле. Добавить жареный лук в готовое пюре.

Налепить вареники с картофелем и луком.

В кастрюлю налить примерно литра 2 литра воды, дать закипеть, посолить по вкусу. Опустить в кипящую воду вареники. Когда всплывут, варить 3-4 минуты. Подавать вареники, посыпав жареным лучком.

Постный борщ

Картофель - 4 шт.

Морковь - 1 шт.

Свекла - 1 шт.

Капуста белокочанная - 0,25 шт.

Лук - 1 шт.

Лавровый лист - 2 шт.

Гвоздика (по желанию) - 2 г

Сок квашеной свеклы или томаты

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Нарезать очищенный картофель на равные кубики, вбросить в кастрюлю, залить водой и оставить вариться 10 минут.

Тем временем нарезать хорошо очищенную морковь и свеклу соломкой, или натереть на крупной терке. Нарезать полукольцами лук и сладкий болгарский перец, тонко нашинковать капусту.

Морковь, свеклу, перец и лук выложить на сковороду с разогретым маслом. Жарить так, чтобы цвета этих продуктов не перемешались – так борщ получится красивее. Перед окончанием жарки посолить и поперчить по вкусу.

В уже частично отваренный картофель добавить капусту, а через 3 минуты три – зажарку. Варить минут 5-7 и затем влить сок от квашеной свеклы (его можно заменить томатами).

Опустить в кастрюлю промытый лавровый лист и гвоздику. Когда борщ закипит, снять его с плиты и дать отстояться под крышкой минут 20-30, затем можно подавать на стол.

Горбуша в рукаве в духовке

Горбуша - 1 кг

Лимоны - 0,3 шт.

Лавровый лист - 2 шт.

Перец горошком - 2 шт.

Соль - по вкусу

Горбушу очистить и тщательно промыть. Сбрызнуть лимонным соком, натереть солью изнутри и снаружи, оставить на 20 минут.

Переложить рыбу в рукав для запекания, добавить лавровый лист и перец. Рукав завязать. Отправить запекаться в духовку, прогретую до 170°С, на 25 минут.

Готовую рыбу нарезать на порционные куски – по желанию их можно подрумянить в разрезанном рукаве около 5 минут. Подавать горбушу с любым гарниром.

Постные голубцы с грибами

Капуста белокочанная - 1 шт.

Рис - 200 г

Шампиньоны - 500 г

Лук репчатый - 2 шт.

Подсолнечное масло - 200 мл

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Шампиньоны нарезать кусочками. Положить на несильный огонь маленькую кастрюльку. Наполнить ее 50 граммами подсолнечного масла и добавить грибы. Накрыть кастрюльку крышкой и ждать 8 минут. Шампиньоны выделят достаточно сока во время тушения. Его не выливать, он еще понадобится. Выключить огонь, когда тушение закончится.

Достать сковородку с высокими бортами. Налить в нее оставшееся масло, положить на сковороду полукольца репчатого лука. Жарить лук, пока не начнет золотиться. Затем добавить сырой рис, промытый под краном, а также грибы. Посолить и поперчить, помешивая. Огонь плиты должен быть слабым, жарить 10 минут.

Залить поджаренные овощи 200 граммами воды. Закрыть сковородку и тушить не менее 10 минут. За это время рис должен впитать воду. Выключить, но оставить крышку на сковородке.

Отварить в кипятке капусту. Подождать, когда она станет мягкой и перестанет хрустеть. Достать кочан и раскрыть его листья. Положить в них начинку из сковородки и скрутить голубцы.

Положить их в кастрюлю, налить воды, добавить отложенный грибной отвар. Тушить голубцы около 15 минут.

Постные пончики

Мука пшеничная - 350 г

Вода - 250 мл

Дрожжи сухие быстродействующие - 1 ч. л.

Сахар - 2 ст. л.

Масло - 1 ст. л.

Соль - 1/4 ч. л.

Дополнительно

Мука пшеничная - 20 г

Масло растительное (для жарки) - 300 мл

Сахарная пудра - 1 ст. л.

Тесто для пончиков можно замесить как обычным способом, так и с помощью хлебопечки. В теплую воду (30-35 градусов) добавить сахар, соль, просеянную и смешанную с дрожжами муку, растительное масло. Замесить тесто. Затем необходимо дать ему подняться (объем должен увеличиться примерно в 2 раза).

Читайте такжеАппетитно-сочная скумбрия: как вкусно запечь рыбу в духовкеСтол посыпать мукой, выложить на него тесто и раскатать толщиной 2-2,5 см. С помощью круглой вырубки или тонкого стакана вырезать кружочки.

Накрыть кружочки пленкой или полотенцем и дать им увеличиться в размере (около 20 минут).

Обжаривать пончики в масле можно как в сковороде, так и в небольшой кастрюле. Предварительно масло необходимо хорошо нагреть. Обжарить пончики с двух сторон до золотистой корочки.

Готовые пончики выложить на салфетку для удаления лишнего масла. Можно наполнить их джемом с помощью кулинарного шприца. Остывшие пончики посыпать сахарной пудрой.

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Автор: УНИАН