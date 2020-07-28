Как приготовить дома нежнейший кекс: творожный, шоколадный, банановый

Традиционный кекс выпекается из дрожжевого или бисквитного теста, в его состав входит изюм.

Мало кто может устоять перед свежей, воздушной бисквитной выпечкой – аромат и внешний вид правильно приготовленного кекса не оставит равнодушным даже самых ярых сторонников здорового питания.

Приготовить кекс в домашних условиях на удивление просто, нужно лишь знать несколько хитростей и следовать рецептам.

Читайте такжеКак приготовить вкусный и нежный торт "Медовик" дома: простые рецепты

Кекс классический - рецепт

Историки полагают, что предки современного кекса выпекались еще в Античности, а свои современные очертания эта выпечка получила в XVI-XVII веках, когда на европейских кухнях все чаще стал появляться сахарный песок.

Традиционный кекс выпекается из дрожжевого или бисквитного теста, в его состав входят изюм.

Для приготовления восьми порций потребуются:

сливочное масло (175 г)

сахар (175 г)

ванилин (1 щепотка)

соль (1 щепотка)

куриные яйца (3 штуки)

мука (175 г)

разрыхлитель теста (половина чайной ложки)

изюм (100 г)

Промыть изюм, залить кипятком на пару минут и обсушить.

Дать сливочному маслу оттаять, взбить его с ванилином, солью и сахаром до состояния пышной массы. Сахар должен полностью раствориться.

Добавить в массу яйца, не прекращая взбивать ее. После этого – добавить муку и разрыхлитель.

В результате должно получиться густое, немного тягучее тесто, в него следует добавить изюм.

Для приготовления кекса в духовке форму для выпекания следует смазать маслом и присыпать мукой. Выложить тесто в форму и выпекать 60-80 минут при температуре в 160 градусов, время от времени проверяя готовность.

Готовый кекс остудить. При желании его можно полить джемом или присыпать сахарной пудрой.

Кекс на кефире

Классический рецепт кекса можно изменить, заменив молоко на кефир и растительное масло.

На 10 порций кекса потребуется 250 мл кефира, 3 яйца, 200 г сахара, 2,5 стакана муки, 15 гр разрыхлителя для теста, 160 мл растительного масла, и 11 гр ванильного сахара.

Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до состояния однородной бело массы, залить туда растительное масло и кефир, тщательно перемешать.

Небольшими частями досыпать в массу муку и разрыхлитель, помешивая.

Полученное тесто вылить в смазанную маслом и посыпанную мукой форму. Запекать в духовке 50 минут при температуре в 180 градусов.

Кекс готов, можно полить его джемом, посыпать пудрой, или даже сделать шоколадную глазурь.

Творожный кекс - рецепт

Кекс на основе творога по своей консистенции гораздо нежнее, чем классический.

Для приготовления 10 порций творожного кекса потребуется:

творог жирный (225 г)

сливочное масло (125 г)

сахар (2200 г)

3 куриных яйца

до 10 граммов ванилина

изюм (80 г)

мука (250 г)

разрыхлитель для теста

Масло, сахар и ванилин взбить до однородной массы. Добавить туда творог (желательно сначала пропустить его через зито, или измельчить блендером), продолжая взбивать.

Добавлять в полученную массу муку и разрыхлитель, продолжая взбивать и помешивать, затем добавить изюм. В итоге должно получиться вязкое, густое тесто.

Смазать и присыпать мукой форму, загрузить в нее тесто. Желательно, чтобы тесто не занимало более двух третей объема формы, поскольку оно будет подниматься.

Выпекать в духовке около часа, при температуре в 165–170 градусов.

Готовому кексу дать остыть. При желании – полить джемом или сахарной пудрой.

Шоколадный кекс - рецепт

Кекс с ароматом и вкусом шоколада станет прекрасным лакомством даже для самых требовательных сладкоежек.

На приготовление десятка порций потребуется

мука (1 стакан)

сахар (1 стакан)

кефир, либо сметана или йогурт (1 стакан)

1 куриное яйцо

полторы чайных ложки разрыхлителя для теста

2 столовых ложки рафинированного растительного масла

2 столовых ложки какао-порошка

Смешать в емкости все сухие продукты для приготовления кекса. Просеять муку, добавть в нее разрыхлитель и какао-порошок. В последнюю очередь засыпается сахар.

В другой глубокой емкости смешать кефир (как вариант – йогурт или сметану) и растительное масло, добавить яйцо, взбить миксером или блендером.

Залить полученную на кефире массу в сухие ингридиенты. Тщательно все перемешать, до получения однородной массы без комков.

Форму для кекса смазать маслом и присыпать мукой. Выложить туда тесто (не более чем на две трети объема формы). Запекать в духовке 40 минут при температуре в 180 градусов. Готовому шоколадному кексу дать остыть.

Банановый кекс - рецепт

Одна из самых оригинальных вариаций кекса – бисквит с бананами и грецким орехом.

Для приготовления кекса с бананами потребуется

сливочное масло (100 г)

сахар (125 г)

яйцо куриное (2 штуки)

ваниль (половина чайной ложки)

бананы (3 штуки)

пшеничная мука(375 г)

уксус(1 столовая ложка)

соль

щепотка соды

Толченые грецкие орехи (200 г)

Масло растопить и взбить вместе с сахаром, яйцами и ванилью, до получения однородной массы.

Растолочь бананы до состояния пюре, добавить в массу, помешивая.

Затем небольшими порциями добавить в массу муку, соль, грецкие орехи и гашенную уксусом соду. Перемешивать, пока не получится густое тесто.

Выложить тесто в подготовленную форму, выпекать в духовке около часа

Смазать маслом форму для запекания, выложить банановую массу и выпекать в духовке около часа при температуре 160-180 градусов.

Приготовление кексов – лайфхаки

Во время запекания кекса его готовность можно проверять деревянной палочкой или зубочисткой. Достаточно протыкать тесто – если зубочистка выходит из него сухой – кекс готов.

При наличии силиконовой формы для выпечки, поливать ее маслом и присыпать ее мукой не потребуется. Для упрощения процесса можно использовать бумагу для выпекания или специальные бумажные формы для кексов.

Кексы можно готовить даже в микроволновке или хлебопечке. Шоколадные кексы в микроволновке на мощности в 800 Вт выпекаются за 3-5 минут. Что касается хлебопечек – они, как правило, оснащены специальным режимом «выпекание». Для выпекания кекса подойдет и мультиварка, но времени потребуется больше – до двух часов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram