Первые блюда обязательно должны быть в рационе каждого человека, однако летом не хочется употреблять горячее, а окрошка или свекольник могут надоесть. В этом материале вы узнаете, как сделать суп с плавленым сыром, который можно есть, не подогревая.
Грибной суп с плавленым сыром и картофелем
Ингредиенты:
- 3 плавленых сырка;
- полкило картофеля;
- двести грамм шампиньонов;
- половина морковки или одна маленькая;
- одна маленькая луковица или половина большой;
- два зубчика чеснока;
- укроп;
- две столовых ложки сливочного масла;
- лавровый лист;
- соль, перец;
- литр воды.
Лук и морковь очистить, первый продукт измельчить, а второй натереть на крупной терке. Обжарить ингредиенты на сливочном масле до золотистого цвета. В конце добавить нарезанный чеснок и жарить еще 3-4 минуты. Картофель очистить, нарезать кубиками, добавить к овощам, перемешать и обжаривать пару минут. На отдельной сковороде обжарить нарезанные грибы, а затем выложить их к остальным продуктам.
Залить ингредиенты водой, добавить лавровый лист, довести до кипения и варить 7-10 минут до мягкости картофеля. Сыр натереть на крупной терке и выложить в суп. Посолить, поперчить, перемешать, довести до кипения и варить на слабом огне 5 минут. В конце добавить измельченный укроп и подавать блюдо к столу.
Суп с плавленым сыром и курицей - рецепт
Ингредиенты:
- полкило куриного филе;
- два плавленых сырка;
- полстакана вермишели;
- четыре картофелины;
- один репчатый лук;
- одна морковь;
- соль, перец;
- две столовых ложки сливочного масла;
- зелень.
Куриное филе вымыть, нарезать кусочками, выложить в кастрюлю, залить водой и поставить на огонь. Морковь и лук очистить, натереть на крупной терке и пассировать на сливочном масле до готовности. Картофель избавить от кожуры, нарезать кубиками, выложить к мясу (туда же добавить зажарку).
Через 10 минут высыпать вермишель и варить суп еще 5 минут. В конце добавить натертый плавленый сыр и измельченную зелень, перемешать, приправить специями, довести до кипения, проварить еще 3-4 минуты и снять с огня.