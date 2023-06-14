Рассказываем, как приготовить суп с плавленым сыром и грибами за полчаса.

Первые блюда обязательно должны быть в рационе каждого человека, однако летом не хочется употреблять горячее, а окрошка или свекольник могут надоесть. В этом материале вы узнаете, как сделать суп с плавленым сыром, который можно есть, не подогревая.

Грибной суп с плавленым сыром и картофелем

Ингредиенты:

3 плавленых сырка;

полкило картофеля;

двести грамм шампиньонов;

половина морковки или одна маленькая;

одна маленькая луковица или половина большой;

два зубчика чеснока;

укроп;

две столовых ложки сливочного масла;

лавровый лист;

соль, перец;

литр воды.

Лук и морковь очистить, первый продукт измельчить, а второй натереть на крупной терке. Обжарить ингредиенты на сливочном масле до золотистого цвета. В конце добавить нарезанный чеснок и жарить еще 3-4 минуты. Картофель очистить, нарезать кубиками, добавить к овощам, перемешать и обжаривать пару минут. На отдельной сковороде обжарить нарезанные грибы, а затем выложить их к остальным продуктам.

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Залить ингредиенты водой, добавить лавровый лист, довести до кипения и варить 7-10 минут до мягкости картофеля. Сыр натереть на крупной терке и выложить в суп. Посолить, поперчить, перемешать, довести до кипения и варить на слабом огне 5 минут. В конце добавить измельченный укроп и подавать блюдо к столу.

Суп с плавленым сыром и курицей - рецепт

Ингредиенты:

полкило куриного филе;

два плавленых сырка;

полстакана вермишели;

четыре картофелины;

один репчатый лук;

одна морковь;

соль, перец;

две столовых ложки сливочного масла;

зелень.

Куриное филе вымыть, нарезать кусочками, выложить в кастрюлю, залить водой и поставить на огонь. Морковь и лук очистить, натереть на крупной терке и пассировать на сливочном масле до готовности. Картофель избавить от кожуры, нарезать кубиками, выложить к мясу (туда же добавить зажарку).

Через 10 минут высыпать вермишель и варить суп еще 5 минут. В конце добавить натертый плавленый сыр и измельченную зелень, перемешать, приправить специями, довести до кипения, проварить еще 3-4 минуты и снять с огня.

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