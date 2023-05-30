Такая окрошка готовится без привычной колбасы и может быть даже без картошки.

Как большинство готовит окрошку? Нарезает салат оливье и заправляет его квасом или кефиром со сметаном. Получается, бесспорно, вкусно, но не очень полезно и калорийно. Но если классический рецепт окрошки немного изменить, то можно убрать часть калорий. Вкус при этом ничуть не пострадает - получится даже лучше.

Как приготовить окрошку диетическую - что и чем заменить

Чтобы сократить количество калорий и сделать окрошку полезной:

Вместо колбасы или ветчины добавьте отварное мясо, индейку или телятину.

Диетологи не советуют брать курицу, если она не домашняя - качество магазинной оставляет желать лучшего.

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Вместо кваса - сыворотку, айран или нежирный кефир.

Квас вызывает брожение в желудке, а в сочетании с другими продуктами может стать причиной вздутия живота.

Вместо картошки - отварной сельдерей.

Никогда не пробовали? Получается очень интересный вкус. "Боитесь" сельдерея, не вопрос - оставьте картошку, но обязательно сварите ее "в мундире" или запеките.

Яйца - и белок, и желток.

В желтке, вопреки распространенному мнению, нет никакого холестерина.

Овощей и зелени кладите побольше, соли - поменьше.

Вместо обычной соли лучше взять морскую.

Диетическая окрошка - рецепт на айране

Ингредиенты:

сельдерей - 300 г или картофель - 2 шт.;

яйца - 2 шт.;

мясо отваренное (индейка или телятина) - 400 г;

огурец - 3 шт.;

редис - 6 шт.;

зеленый лук - по вкусу;

петрушка - по вкусу;

укроп - по вкусу;

соль - по вкусу;

айран (сыворотка, нежирный кефир) - 1 л.

Нарежьте и отварите сельдерей (или отварите, очистите от кожуры картофель), нарежьте мелкими кубиками. Отварите, почистите и нарежьте кубиками яйца. Огурцы и редис нарежьте тонкой соломкой, мясо - средними кубиками, зелень измельчите. Смешайте все ингредиенты, посолите и заправьте айраном. Поставьте окрошку в холодильник, чтобы она охладилась.

Ранее мы рассказывали, какая окрошка получается самой вкусной - 7 секретов идеального блюда.

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