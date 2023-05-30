Как большинство готовит окрошку? Нарезает салат оливье и заправляет его квасом или кефиром со сметаном. Получается, бесспорно, вкусно, но не очень полезно и калорийно. Но если классический рецепт окрошки немного изменить, то можно убрать часть калорий. Вкус при этом ничуть не пострадает - получится даже лучше.
Как приготовить окрошку диетическую - что и чем заменить
Чтобы сократить количество калорий и сделать окрошку полезной:
- Вместо колбасы или ветчины добавьте отварное мясо, индейку или телятину.
Диетологи не советуют брать курицу, если она не домашняя - качество магазинной оставляет желать лучшего.
- Вместо кваса - сыворотку, айран или нежирный кефир.
Квас вызывает брожение в желудке, а в сочетании с другими продуктами может стать причиной вздутия живота.
- Вместо картошки - отварной сельдерей.
Никогда не пробовали? Получается очень интересный вкус. "Боитесь" сельдерея, не вопрос - оставьте картошку, но обязательно сварите ее "в мундире" или запеките.
- Яйца - и белок, и желток.
В желтке, вопреки распространенному мнению, нет никакого холестерина.
- Овощей и зелени кладите побольше, соли - поменьше.
Вместо обычной соли лучше взять морскую.
Диетическая окрошка - рецепт на айране
Ингредиенты:
- сельдерей - 300 г или картофель - 2 шт.;
- яйца - 2 шт.;
- мясо отваренное (индейка или телятина) - 400 г;
- огурец - 3 шт.;
- редис - 6 шт.;
- зеленый лук - по вкусу;
- петрушка - по вкусу;
- укроп - по вкусу;
- соль - по вкусу;
- айран (сыворотка, нежирный кефир) - 1 л.
Нарежьте и отварите сельдерей (или отварите, очистите от кожуры картофель), нарежьте мелкими кубиками. Отварите, почистите и нарежьте кубиками яйца. Огурцы и редис нарежьте тонкой соломкой, мясо - средними кубиками, зелень измельчите. Смешайте все ингредиенты, посолите и заправьте айраном. Поставьте окрошку в холодильник, чтобы она охладилась.
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