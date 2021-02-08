Воздушное заварное тесто, внутри которого нежный крем, – от такого лакомства сложно отказаться!

Профитроли – небольшие пирожные округлой формы, которые готовятся из заварного теста. Начинка для этих вкусностей может быть как сладкой, так и несладкой. Особенно вкусно они получаются с творожным кремом.

Профитроли с творожным кремом

Мука - 200 г

Масло сливочное - 100 г

Яйца (средние) - 5 шт.

Вода - 180 мл

Соль - щепотка

Для начинки

Творог - 500 г

Сыр Маскарпоне - 250 г

Сахар - 1 стакан

Ваниль - щепотка (по желанию)

Довести до кипения на плите сливочное масло, воду и соль. В кипящую массу всыпать муку и быстро замесить тесто до однородного состояния.

Читайте такжеВкуснейший торт "Молочная девушка": как приготовить нежный десертОхлаждать его около 30 минут, после чего по одному вмешать яйца (ложкой или в комбайне). Должно получиться однородное жидкое тесто, держащее форму.

Выложить тесто на противень ложкой или с помощью кондитерского мешка.

Выпекать в разогретой до 220°С духовке 10 минут, затем уменьшить температуру до 180°С и печь еще 25 минут.

Приготовление крема. Взбить миксером сахар (по желанию добавить ваниль) и творог (он должен быть пастообразной консистенции), добавить маскарпоне и недолго взбивать до кремообразного состояния.

Остывшие профитроли наполнить кремом с помощью кулинарного шприца или ложкой, разрезав на 2 части. Готовые пирожные посыпать сахарной пудрой или украсить на свой вкус.

Профитроли с творожным кремом и клубникой

Мука - 180 г

Сливочное масло - 100 г

Сахар - 1 ч. л.

Вода - 250 мл

Соль - 0,5 ч. л.

Яйца - 4 шт.

Для крема

Творог - 400 г

Сливочное масло - 50 г

Яичные желтки - 2 шт.

Сахар - 100 г

Сливки жирные - 150 мл

Ванилин - по вкусу

Клубника - по вкусу

В кипящую воду выложить сахар, сливочное масло и соль. Масло должно раствориться. Затем кипятить воду, всыпать муку и перемешать до однородности. Охладить 5-10 минут. Вбить поочередно по одному яйцу, перемешивая после каждого.

Откинуть пирожные на противень из кондитерского мешка. Выпекать 40 минут при температуре 180°С.

Приготовление крема. Соединить в кастрюльке все ингредиенты, за исключением сливочного масла. Взбить блендером, чтобы в массе не было крупинок. Затем добавить масло.

Положить кастрюлю на огонь и, помешивая, довести массу до кипения. Должны образоваться пузырьки на поверхности. Варить до загустения, помешивая.

Охладить крем. Взбить сливки до устойчивых пиков, добавить в крем.

У булочек срезать верхушки, заполнить кремом наполовину, поверх положить клубнику, снова заполнить кремом и накрыть крышкой. Украсить профитроли по желанию.

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Автор: УНИАН