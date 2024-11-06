Такой пирог с вареньем обязательно получится с первого раза.

Пироги с вареньем всегда получаются вкусными и просто готовятся. Это беспроигрышный вариант, если хочется чего-то сладкого, а из продуктов есть только баночка джема. Публикуем три рецепта, которые точно получатся с первого раза - на кефире, на манке и песочный пирог с вареньем.

Ленивый пирог с вареньем на скорую руку с кефиром

Ингредиенты:

мука - 250 г;

яйца - 2 шт.;

кефир - 200 мл;

варенье - 250 мл;

сахар - 100 г;

сода - 1 чайн. л.

Можно готовить пирог с вареньем на кефире с разрыхлителем - замените соду 3 чайными ложками разрыхлителя. Варенье можно брать любое, но с ягодным десерт будет темнее.

Яйца взбейте с сахаром до появления белой пены. Затем влейте кефир и вмешайте варенье в тесто. Просейте муку через мелкое сито. Всыпьте порциями в тесто и перемешивайте, чтобы не было комочков. С последней порцией муки добавьте соду (гасить не нужно).

Разогрейте духовку до 180º. Дно формы диаметром 20 см застелите пергаментом и влейте тесто. Выпекайте пирог на кефире с вареньем примерно 40-50 минут, пока он не поднимется и не станет золотистым. Готовность проверяйте шпажкой.

Тертый пирог с вареньем

Ингредиенты:

мука - 500 г;

яйца - 2 шт.;

сливочное масло - 200 г;

сахар - 180 г;

варенье - 200 г;

ванилин - щепотка;

сода - 0,5 чайн. л.;

уксус - 0,5 чайн. л.

Масло оставьте при комнатной температуре, пока оно не размягчится. Смешайте с сахаром, ванилином и яйцами. Добавьте соду с уксусом. Просейте муку и добавьте в тесто. Тщательно вымесите тесто, пока оно не станет гладким и перестанет липнуть.

Разделите тесто на две части (вторая чуть меньше). На противень для выпечки выложите пергамент и распределите тонким слоем меньшую часть теста. Затем намажьте вареньем. Вторую часть теста скатайте в шар, натрите на терке и посыпьте пирог сверху.

Готовьте тертый пирог с вареньем в духовке примерно 25-30 минут при 200°

Пирог "Три стакана" с вареньем

Ингредиенты:

мука - 1 стакан;

манка - 1 стакан;

сахар - 1 стакан;

варенье - 150 г;

лимонный сок - 1 стол. л.;

сливочное масло - 150 г;

соль - щепотка;

разрыхлитель для теста - 10 г.

Духовку заранее разогрейте до 180°. Возьмите невысокую форму для выпечки и застелите пергаментом. Смажьте дно и края сливочным маслом.

Смешайте сухие ингредиенты: манку, просеянную муку, сахар, соль и разрыхлитель. Варенье с лимонным соком измельчите блендером до однородности.

На дно формы равномерным слоем высыпьте 2/3 сухой смеси. Затем влейте варенье и посыпьте остатком смеси. Сливочное масло прямо из холодильника нарежьте тонкими пластинами и равномерно разложите по поверхности. Запекайте пирог 50 минут - сначала 20 минут без фольги, затем 30 минут с фольгой сверху.

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