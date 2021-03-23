Вкусные вафли будут идеальным дополнением к чаю или кофе.

Вафли - вкусное, ароматное, хрустящее и рассыпчатое лакомство. Они прекрасно сочетаются со сгущенкой, медом, любимым джемом или вареньем. Рецепт их приготовления требует наличия специальной формы - вафельницы.

Хрустящие вафли

Мука - 100 г

Сахар - 80 г

Сливочное масло - 70 г

Яйца - 1 шт.

Ванилин - по вкусу

Растопить сливочное масло в сотейнике с толстым дном на маленьком огне на плите.

Читайте такжеНежный бисквитный рулет: как приготовить лакомство с творожным кремомВсыпать сахар, перемешать венчиком до его полного растворения.

Добавить в масло яйцо. Перед тем следует проверить, чтобы масло не было горячим, так как яйцо может свариться. Перемешать яйцо с маслом до однородности.

Всыпать муку и ванилин. Перемешать венчиком до состояния гладкого однородного теста.

Разогреть вафельницу. При необходимости смазать ее маслом. Выложить столовую ложку теста. Выпекать вафли несколько минут до золотистого цвета.

Такие вафли можно скрутить трубочкой. Но делать это надо сразу после выпекания, пока она мягкая и горячая, потому что потом вафля становится хрустящей.

Венские вафли из творога

Пшеничная мука - 250 г

Сливочное масло -180 г

Сахар - 180 г

Творог - 200 г

Куриные яйца - 2 шт.

Крахмал - 2 ст. л.

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Сливочное масло нужно заранее достать из холодильника, чтобы оно было смягчилось.

В глубокой миске соединить размягченное масло, сахар и ванильный сахар. С помощью миксера на больших оборотах хорошо все смешать.

Добавить творог, снова хорошо все взбить. Если творог крупнозернистый, лучше предварительно протереть его через мелкое сито. Разбить в творожную массу по одному яйца, при этом после каждого хорошо все взбивать миксером.

Всыпать в тесто частями просеянные крахмал, муку и разрыхлитель. Вымешать тесто лопаткой или взбить миксером. В результате оно получается густое и однородное.

Хорошо разогреть вафельницу. Пластины можно не смазывать, ведь в тесте много масла. На разогретые формы выложить по 1 столовой ложке теста. Выпекать вафли 5-7 минут, но стоит ориентироваться по своей вафельнице.

Голландские вафли

Мука - 180 г

Яйца - 2 шт.

Молоко - 230 мл

Сливочное масло - 85 г

Сахар - 60 г

Ванильный сахар - 5 г

Разрыхлитель - 5 г

Соль - по вкусу

Все продукты должны быть комнатной температуры. У яиц отделить белки от желтков. К желткам добавить простой и ванильный сахар, взбить венчиком до однородной светлой массы.

Читайте такжеРассыпчатый тертый пирог: как приготовить вкусную выпечку с повидломДобавить мягкое сливочное масло, хорошо растереть силиконовой лопаткой.

Молоко слегка подогреть в микроволновке (около 30 сек.), постепенно влить в яично-масляную смесь, не переставая взбивать венчиком.

Муку смешать с разрыхлителем и просеять в жидкую смесь в 2-3 этапа, каждый раз перемешивая, чтобы не было комков.

В белки добавить щепотку соли и взбить до устойчивой, пышной пены. Затем аккуратно их вмешать в тесто - оно будет как жидкая сметана.

Разогреть вафельницу. Наливать в нее по 1 ст. л. теста и выпекать до золотистого цвета. Готовые хрустящие вафли снимать на решетку.

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Автор: УНИАН