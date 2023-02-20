Вкусные блинчики на праздник можно делать с любыми начинками, сочетая мясо с любимыми продуктами.

Украинцы встречают большой праздник под названием Масленица 2023, а это значит, что пора искать рецепты блинчиков, которыми можно порадовать близких и гостей. УНИАН расскажет, как приготовить блины с мясом так, чтобы ваши родные остались довольны.

Ранее мы говорили о том, как сделать ажурные блины на молоке.

Нежные блины с мясом - рецепт

Для приготовления вам понадобятся:

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Молоко - 200 мл.

Яйцо - 2 шт.

Мука - 160 г.

Сахар - 40 г.

Масло растительное - 100 мл.

Соль - 4 г.

Вода - 200 мл.

Фарш мясной - 400 г.

Лук репчатый - 230 г.

Чеснок сушеный - 1/2 ч. ложки.

Перец чёрный молотый - 1/2 ч. ложки.

Соль - 1 ч. ложка.

Кориандр сушеный - 1/2 ч. ложки.

Масло растительное - для жарки.

Яйца, сахар и соль соединить в глубокой емкости, взбить венчиком до образования пены. Добавить молоко и муку, тщательно перемешать. Влить воду и растительное масло, снова перемешать, накрыть теплым полотенцем и оставить тесто на 1 час.

Лук нарезать кубиками, обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить фарш, соль, сушеные чеснок и кориандр, молотый чёрный перец. Жарить до готовности на среднем огне 6-7 минут. Взять тесто, пожарить из него блинчики по 1-2 минуты с каждой стороны. На каждый блин выложить по 1 ст.л фарша, завернуть блины конвертиком, обжарить на сковороде с двух сторон по 30 секунд.

Блины с мясом и рисом - рецепт

Для приготовления понадобятся:

Молоко - 500 мл.

Вода - 500 мл.

Мука пшеничная - 320 г.

Яйца - 3 шт.

Масло растительное - 30 мл + для смазывания сковороды.

Соль - 1 ч. ложка.

Сахар - 1 ч. ложка.

Сода - 1/3 ч. ложки.

Свинина (мякоть) - 650 г.

Рис - 100 г.

Лук репчатый - 1 шт.

Соль - по вкусу.

Перец черный молотый - по вкусу.

Масло сливочное - 20 г.

Масло растительное - 2 ст. ложки.

Мясо вымыть, выложить в кастрюлю, залить водой. Посолить, довести до кипения, убрать шумовкой пену, варить на медленном огне 50-60 минут. Рис промыть, залить водой, отварить до готовности, добавить сливочное масло. В глубокую емкость вбить яйца, туда же влить молоко, всыпать соль и сахар. Взбить венчиком, а затем добавить просеянную муку и соду. Размешать, влить холодную воду и растительное масло. Снова перемешать, накрыть полотенцем и оставить на 30-40 минут. Разогреть сковороду, порционно выливая на нее тесто, пожарить блины.

Достать мясо из бульона, пропустить через мясорубку. Лук нарезать кубиками, обжарить 2-3 минуты. Соединить его с мясом и рисом, посолить, поперчить. Влить 100 мл бульона, чтобы начинка была сочной. На каждый блин выложить 1 ст.л начинки, завернуть края блина конвертиком. Обжарить готовые блины на сухой сковороде до золотистого цвета.

Блины с мясом и грибами на Масленицу

Для приготовления понадобятся:

Молоко - 500 мл.

Яйца - 2-3 шт.

Мука - 2-3 стакана.

Мясо - 0.5 кг.

Грибы - 200-300 гр.

Лук - 2 шт.

Морковь - 1 шт.

Соль, молотый перец.

Вбить яйца в глубокую емкость, посолить, взбить венчиком. Добавить теплое молоко и просеянную муку, перемешать до однородности. Количество муки может варьироваться - ориентируйтесь по консистенции теста, чтобы оно было жидким, как сметана. Из получившегося количества теста пожарить блины. Мясо отварить до готовности, пропустить через мясорубку. Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке.

Обжарить овощи на сковороде, смазанной растительным маслом, до золотистого цвета. Туда же добавить грибы и обжарить их до готовности. Смешать овощи, грибы и мясо. На каждый блин выложить по 1 ст.л начинки, завернуть блинчик конвертиком, на сухой сковороде подрумянить и подавать к столу.

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