Вкусный крем будет отличной пропиткой к воздушному бисквиту. Заварной, масляный, сливочный или какой-то другой – выбрать можно любой на свой вкус.
Масляный крем на сгущенном молоке
- Масло сливочное - 200 г
- Молоко сгущенное - 8 ст. л.
Сливочное масло примерно за полчаса до приготовления достать из холодильника, чтобы оно было размягченным.
Читайте такжеИдеальный пышный бисквит: как приготовить вкусную выпечкуВзбить его до получения пышной, эластичной массы белого цвета (около 3-4 минут).
Затем, не прекращая взбивать, влить к маслу небольшими порциями сгущенное молоко.
Взбивать крем в течение 10-15 минут до получения пышной, однородной массы. Если сгущенка засахарилась, ее нужно предварительно вскипятить и охладить до комнатной температуры.
Белково-масляный крем для бисквита
- Яичные белки - 3 шт.
- Сахар - 240 г
- Вода - 60 мл
- Лимонная кислота - 1 г
- Сливочное масло - 200 г
- Пищевой краситель (по желанию) - 1 г
Первым делом надо достать сливочное масло из холодильника, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры.
В ковш насыпать сахар и добавить немного воды. Положить его на огонь и довести до кипения.
Отдельно взбить яичные белки. Начинать их взбивать на полной мощности миксера.
Когда сироп на огне закипит, добавить в него щепотку лимонной кислоты. Варить сироп до достижения ею температуры 120°С.
Белки взбить до устойчивых пиков. Не прекращая взбивания, ввести у них тонкой струйкой сахарный сироп. Продолжать взбивать несколько минут, чтобы крем остыл.
Затем, постоянно взбивая, ввести в крем мягкое сливочное масло очень маленькими порциями. Взбивать крем еще пару минут.
На этом этапе по желанию можно придать крему любой цвет, добавив пищевого красителя, и использовать для украшения любого торта.
Крем для бисквита с сыром маскарпоне
- Маскарпоне - 250 г
- Сливочное масло - 80 г
- Сахарная пудра - 50 г
- Ванильный сахар - 1 ч. л.
В миску всыпать сахарную пудру. Добавить ванильный сахар и мягкое сливочное масло.
Миксером на небольшой скорости смешать пудру с маслом. Затем на максимальной скорости взбить масло до пышности примерно 1-2 минуты.
Добавьте холодный сыр маскарпоне и снова смешать крем на минимальной скорости. Далее взбивать его на максимальных оборотах примерно 3 минуты. Крем готов.
Шоколадный крем для бисквита
Шоколад черный - 200 г
Масло сливочное - 80 г
Сметана - 200 г
Соль - 1/4 ч. л.
Сахарная пудра (по желанию) - 1-1, 5 ст. л.
Сливочное масло растопить на водяной бане. Для этого налить в кастрюлю воду, сверху положить сотейник с шоколадом и маслом так, чтобы дно сотейника не касалось воды. Отправить кастрюлю на огонь.
В глубокую миску вылить сметану. Добавляем соль и сахарную пудру по вкусу (сахар можно вообще не добавлять).
Добавить к сметане шоколадно-масляную смесь. Взбивать миксером на наименьшей скорости до однородного состояния.
В завершение перемешать крем силиконовой лопаткой или ложкой, ведь на дне могут быть остатки сахарной пудры или сметаны.
Шоколадный крем получается густым и глянцевым, им хорошо не только смазывать коржи для торта, но и делать украшения с помощью кондитерского мешка и насадок.
Заварной крем для бисквита
- Молоко - 1,5 ст.
- Сахарный песок - 0,5 ст.
- Мука - 1/4 ст.
- Соль - 1 щепотка
- Желток - 4 шт.
- Ванильный экстракт - 1 ч. л.
В миску выложить муку, сахарный песок и соль, смешать. Добавить яичные желтки. Венчиком смешать все до образования крошки.
Читайте такжеВкуснейший торт "Молочная девушка": как приготовить нежный десертВ отдельном сотейнике нагреть молоко (не доводить до кипения, а только до образования по стенкам мелких пузырьков).
Налить в мучно-яичную массу немного горячего молока и энергично перемешать венчиком. Вливать молоко следует тонкой струйкой и непрерывно помешивать венчиком.
Поставить сотейник на огонь и варить крем до образования густой массы. Влить в сотейник ваниль и перемешать венчиком.
Процедить крем через мелкое ситечко, чтобы не оставалось сгустков. Накрыть крем пищевой пленкой, прижав ее к поверхности крема, остудить, после чего отправить в холодильник. Готовый крем использовать охлажденным.
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