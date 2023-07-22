Самый вкусный черничный чизкейк, который всегда получается удачным.

Торт с черникой "Зебра" очень просто готовится и красиво выглядит в разрезе. Для его приготовления не нужны ни плита, ни духовка. Такой симпатичный черничный чизкейк можно готовить на любой повод. Чернику в рецепте можно заменить любой другой ягодой.

Черничный творожный торт без выпечки

Ингредиенты для основы:

песочное печенье - 250 г;

сливочное масло - 100 г;

молоко - 2 стол.л.

Ингредиенты для начинки:

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черника - 150 г;

творог - 500 г;

сметана 25% - 400 г;

сливки 35% - 200 мл;

сахар - 220 г;

вода - 80 мл;

желатин - 25 г.

Сливочное масло растопить в микроволновке и остудить до комнатной температуры. Печенье измельчить в крошку с помощью блендера или скалки. Тщательно смешать крошки с растопленным маслом и парой ложек молока. Смесь должна хорошо слипаться. В форму для торта застеленную пищевой пленкой выложить на дно крошку из печенья и утрамбовать. Поставьте в холодильник на 1 час для застывания.

Если помимо дна торта также хотите сделать стенки, то берите в два раза больше печенья и масла.

Для начинки вымойте чернику и перебейте в блендере с 3 столовыми ложками сахара. Если хотите отделить косточки, то пропустите пюре через мелкое сито. Если используете замороженные ягоды, то сначала их разморозьте, иначе они "поплывут" в торте.

Желатин размешайте в 80 мл холодной воды и оставьте набухать на 10 минут. Затем в кастрюлю влейте сливки и выложите разбухший желатин. Поставьте на огонь и нагрейте до растворения желатина, но не кипятите смесь.

В большую миску выложите творог, сметану и сахар, и взбейте миксером. Готовая масса должна быть густой и однородной. Продолжая взбивать, влейте в начинку сливочно-желатиновую смесь. Затем разделите молочную смесь на 2 половины и в одну из них вмешайте черничное пюре.

Достаньте из холодильника форму для торта с застывшим коржом. В самый центр торта влейте поочередно сначала 4 столовых ложки творожной массы, затем ягодной. Продолжайте, пока оба вида крема не закончатся. Чтобы получить красивые волнистые узоры, проведите несколько раз зубочисткой от края до центра торта.

Готовый черничный чизкейк без выпечки поставьте на ночь в холодильник. По желанию десерт можно украсить взбитыми сливками или листиками мяты.

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