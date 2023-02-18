Что добавить в тесто на пельмени, чтобы оно вышло нежным, тонким и не рвалось.

Рецептов теста для пельменей есть много. Можно приготовить классическое тесто на пельмени на воде, есть рецепты на кефире или же совсем без яиц. Но главная задача такого теста - оно должно быть упругим и эластичным, хорошо и тонко раскатываться и не рваться.

Ранее мы рассказывали, как приготовить блины на молоке, чтобы они получились ажурными.

Тесто на пельмени на молоке

Это универсальный рецепт теста, которое подойдет для любой начинки.

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Для приготовления вам понадобится:

Пшеничная мука - 500 г

Молоко - 200 мл

Яйцо - 1 шт.

Соль - щепотка

Растительное масло - 1 ст. л.

Вбейте яйцо в муку, добавьте соль, масло и постепенно вливайте молоко. Замесите тесто и хорошо его вымесите. Оставьте на 10-15 минут, а лучше заверните в пленку и уберите в холодильник на час, чтобы "сработала" клейковина.

Совет: температура всех ингредиентов для теста должна быть одинаковой.

Заварное тесто на пельмени

Тесто на кипятке - один из самых популярных рецептов. Оно получается очень нежным, при этом хорошо держит форму. Для приготовления вам понадобится:

Мука - 500 г

Вода - 250 мл

Растительное масло - 3 ст. л.

Соль - щепотка

Сахар - щепотка

Смешайте муку с солью и сахаром, добавьте растительное масло и перемешайте. Постепенно влейте кипяток, перемешивая. Замесите тесто.

Тонкое тесто на пельмени

Такое тесто можно очень тонко раскатать, и оно не порвется. Для приготовления вам понадобится:

Мука - 500 г

Вода - 150 мл

Яйца - 1 шт.

Водка - 10 мл

Соль - щепотка

Смешайте муку с солью, вбейте яйцо в муку, добавьте водку. Постепенно вливайте воду. Замесите тесто. Если тесто выходит густоватым, можно добавить воды, но следите, чтобы ее объем не превышал 250 мл.

Алкоголь делает тесто тягучим, поэтому его можно будет очень тонко раскатать.

Оставьте тесто на 10-15 минут или уберите в холодильник под пленку на 1 час.

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