Лидеры Украины и Чехии коснулись вопросов военной помощи, предстоящего саммита НАТО и безопасности в регионе, в частности российской угрозы на ЗАЭС.

В четверг, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Чехию. В Праге он встретился с чешским лидером Петром Павелом.

На совместной пресс-конференции главы государств рассказали, что обсуждали на переговорах, передает корреспондент УНИАН. В частности, Павел напомнил, что Зеленский – первый украинский президент, который за 14 лет прибыл с визитом в Чехию. Он подчеркнул, что Чехия поддерживала и продолжает поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

"Украина сейчас начала свое контрнаступление и показала всему миру, что Россия далеко не является такой сильной, как она рассказывала... Мы хотим, чтобы Украина одержала победу", – сказал президент Чехии.

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Павел добавил, что, как и Украина, Чехия ожидает от предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе четкого сообщения о членстве Украины в Альянсе.

"Украину в ее стремлениях присоединиться к НАТО и Евросоюзу необходимо поддерживать. Мы сделаем все для этого", – отметил он.

По словам Зеленского, они с Павелом обсудили, в частности, безопасность в регионе и сотрудничество Украины и Чехии в этих вопросах, оборонную помощь для Украины, ситуацию на Запорожской АЭС.

"Обсудили и имеющееся распространение российской пропаганды, которая до сих пор имеет влияние в Европе и в Чехии, в частности. И в других странах Европы очевидно есть деструктивное влияние России. И от этого надо защищаться", – подчеркнул президент Украины.

Также лидеры государств говорили о том, каким образом Чехия может помочь Украине привлечь государства Глобального юга к совместным мирным усилиям, в частности к реализации украинской формулы мира.

Визит Зеленского в Чехию

Как известно, 6 июля, после своего визита в Болгарию, Зеленский прибыл в Чехию. Он провел переговоры с президентом Петром Павелом. Кроме того, президент Украины встретился в Праге с 14-летним Антоном Коцко из Борислава Львовской области, который с марта 2022 года находится в Чехии на лечении.

Также Зеленский планирует встретиться с премьер-министром Петром Фиалой, председателями Сената и Палаты депутатов парламента Милошем Выстрчилом и Маркетой Пекаровой Адамовой, а также встретился с членами правительства и парламента.

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