Правительство должно одобрить мероприятия по выполнению Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2021 год и показатели эффективности выполнения этой программы.

Президент Владимир Зеленский утвердил годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2021 год.

Соответствующий указ главы государства №189/2021 от 11 мая размещен на сайте президента.

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«С целью обеспечения выполнения приоритетных задач интеграции Украины в Организации Североатлантического договора, договоренностей, достигнутых по итогам заседания Комиссии Украина-НАТО, и в соответствии с пунктами 1, 3 и 17 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю утвердить годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2021 год», - говорится в документе.

Также правительству поручается утвердить в двадцатидневный срок мероприятия по выполнению Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2021 год и показатели эффективности выполнения этой программы.

Кроме того, министерства и другие органы власти должны информировать общественность о ходе и результатах выполнения программы.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Стратегия НАТО-2030: что известно

8 июня 2020 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал старт обзору стратегии "НАТО-2030".

21 октября Столтенберг заявил, что Альянс проконсультируется с Украиной и Грузией в отношении формирования видения стратегии "НАТО-2030".

Экспертная группа по разработке стратегии "НАТО-2030" рекомендует укрепить отношения с Украиной. Генсек Альянса подчеркнул, что продолжит консультации по поводу стратегии "НАТО-2030", а затем подготовит рекомендации для лидеров стран-членов НАТО.

В апреле 2021 года Столтенберг заявил, что саммит НАТО станет уникальной возможностью укрепить Альянс как неизменное воплощение связи между Европой и Северной Америкой. "Мы будем принимать решения относительно нашей содержательной и дальновидной повестки дня "НАТО-2030", призванной обеспечить ответы на вызовы как настоящего, так и завтрашнего дня: агрессивные действия России, угрозу терроризма, кибератаки, новые и прорывные технологии, влияние изменения климата на безопасность и подъем Китая", - сказал Столтенберг.

Президент Владимир Зеленский выражал надежду, что участники саммита НАТО предоставят "сигнал" о предоставлении Украине Плана действий по членству в Альянсе.

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Автор: Константин Гончаров