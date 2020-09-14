Отсутствие уважения к Конституции Украины, украинскому законодательству, а также нормам международного права является давней визитной карточкой Российской Федерации, отметил постоянный представитель президента в АРК Антон Кориневич.

Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич назвал так называемые "региональные и местные выборы" в оккупированном Крыму 13 сентября продолжением нарушений Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в заявлении Кориневича, размещенном на странице Представительства президента Украины в Крыму в Facebook.

Комментируя заявление Евросоюза о так называемых "выборов" в Крыму, Кориневич отметил активную позицию ЕС в противодействии оккупации полуострова и выразил благодарность за последовательное продолжение политики непризнания.

"Так называемые" региональные и местные выборы "на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя являются продолжением нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Отсутствие уважения к Конституции Украины, украинскому законодательству, а также нормам международного права является давней визитной карточкой Российской Федерации", - отметил Кориневич.

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В Представительстве президента продолжают работу по информированию партнеров Украины о системном нарушении прав человека, политически мотивированных преследованиях, замещении населения и преследовании представителей коренного крымскотатарского народа на территории Крыма для продолжения международного давления, изоляции и санкционной политики в отношении Российской Федерации.

"Выборы" в Крыму: что известно

13 сентября во временно оккупированном Крыму прошло голосование на так называемых «выборах» «губернатора Севастополя» и «довыборах» «депутатов» в так называемые «государственный совет Республики Крым» и «Симферопольский местный совет».

МИД Украины призвал мировое сообщество расширить санкции против России.

Европейский Союз заявил о непризнании результатов так называемых «выборов» 13 сентября на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя.

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Автор: Константин Гончаров