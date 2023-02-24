Сунак планирует подчеркнуть, чтобы Украина выиграла эту войну - и ускорила этот день - она должна получить решающее преимущество на поле боя.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен призвать лидеров G7 увеличить способность Украины остановить российские силы, говорится в сообщении Офиса премьер-министра на Даунинг-стрит, обнародованном сегодня, 24 февраля.

"Сегодня (пятница) на встрече G7 премьер-министр намерен призвать международных партнеров помочь Украине ослабить российские силы за пределами фронта конфликта. ... Премьер-министр будет выступать за то, чтобы оружие большего радиуса действия поступало в их вооруженные силы (украинские - УНИАН)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это происходит, когда Великобритания готовится поставлять Украине оружие большего радиуса действия, чтобы обеспечить Украине решающее преимущество.

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Ожидается, что Сунак также "повторит свое предложение поддержки Великобритании странам, способным предоставить Украине самолеты для помощи в конфликте".

Как отмечает Офис премьера, Сунак планирует подчеркнуть, чтобы Украина выиграла эту войну - и ускорила этот день - она должна получить решающее преимущество на поле боя.

Истребители для Украины - что известно

8 февраля президент Владимир Зеленский призвал страны Запада передать Украине боевые самолеты. При этом британский премьер-министр Риши Сунак объявил о планах организовать подготовку украинских пилотов.

23 февраля бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил убеждение, что Великобритания должна "растопить лед" и предоставить Украине истребители.

Президент США Джо Байден в пятницу, 24 февраля, проведет виртуальную встречу с другими лидерами стран G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания). Как пишет CNN, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече, "чтобы продолжить координацию усилий по поддержке Украины и привлечения России к ответственности за войну".

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