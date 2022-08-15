10 июня 2020 года экс-заместитель секретаря СНБО был объявлен в международный розыск.

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича по подозрению в незаконном препятствовании проведению акций протеста во время Революции достоинства.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что после ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования обвинительный акт будет направлен в суд.

"Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины был вдохновителем и организатором силового разгона студентов с Майдана Независимости в Киеве в ночь на 30 ноября 2013 года. Следствие установило, что для этого бывший чиновник вступил в сговор с экс-главой Киевской городской государственной администрации и повлиял на начальника Главного управления Министерства внутренних дел в его же кабинете. Он уговорил правоохранителя издать приказ работникам милиции об освобождении силовым методом Майдана Независимости от граждан, которые реализовывали свое конституционное право на мирное собрание", - говорится в сообщении.

В результате выполнения этого приказа сотрудники милиции и военнослужащие Внутренних войск МВД Украины причинили телесные повреждения различной степени тяжести 85 гражданам. Около 300 участников собрания были вытеснены от Монумента Независимости и памятника основателям Киева за пределы площади в направлениях улиц Институтской, Архитектора Городецкого и Крещатик. При этом, отмечают следователи, правоохранители превышали служебные полномочия, применили насилие, использовали специальные средства - такие как дубинки "ПР-73" и "Томфа".

Экс-заместителю секретаря СНБО инкриминируют организацию незаконного воспрепятствования должностным лицом проведению митингов и организации превышения власти сотрудниками правоохранительных органов с применением физического насилия (ч. 3 ст. 27, ст. 340 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 УК Украины).

В ГБР отметили, что 10 июня 2020 года Сивкович был объявлен в международный розыск.

Дело о госизмене:

16 июля в результате спецоперации был задержан бывший начальник СБУ в Крыму Олег Кулинич.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или собирании с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну).

23 июля 2022 года стало известно о том, что экс-заместителю секретаря СНБО Сивковичу сообщили о подозрении в госизмене.

Следствие установило, что 5-я служба федеральной Службы безопасности России создала преступную организацию для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

По данным ГБР, Сивкович координировал работу с украинской частью группировки, которая собирала и передавала представителям РФ сведения, составляющие государственную тайну, а также пыталась влиять на кадровые решения в органах безопасности Украины.

Для прикрытия бывший заместитель секретаря СНБО создал в Москве "политический офис", работники которого якобы занимались общественно-политической деятельностью, а на самом деле проводили разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Они привлекали к негласному сотрудничеству лиц, которые имеют разведывательные возможности на территории Украины и способны оказывать помощь работникам ФСБ.

Сивковичу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), а сотрудникам 5-й службы ФСБ Игорю Чумакову, Александру Чулиндину и Марине Терентьевой по ч. 1 ст. 114. (шпионаж).

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