После местных выборов, "чтобы снять любую политическую мотивированность, политические баталии, мы сможем его рассмотреть", сказал председатель парламента.

После 15 октября законопроект об оппозиции будет зарегистрирован в Верховной Раде.

Читайте такжеВстреча в Берлине лидеров "нормандского формата" вполне вероятна этой осенью - РезниковКак передает корреспондент УНИАН, об этом на согласительном совете сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По его словам, до 1 октября законопроект будет отрабатываться, и до 15 октября в рабочей группе парламента будут ждать предложений в его текст.

Как сказал Разумков, после 15 октября он будет зарегистрирован в парламенте, а после местных выборов (25 октября), "чтобы снять любую политическую мотивированность, политические баталии, мы сможем его рассмотреть в Верховной Раде".

Разумков обратился к коллегам с "небольшинства", что этот закон - для них, и "если вы не даете туда предложений, то потом не жалуйтесь и не говорите, что что-то не так работает Верховная Рада Украины".

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Перевод: Надя Пришляк