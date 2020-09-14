После 15 октября законопроект об оппозиции будет зарегистрирован в Верховной Раде.
Читайте такжеВстреча в Берлине лидеров "нормандского формата" вполне вероятна этой осенью - РезниковКак передает корреспондент УНИАН, об этом на согласительном совете сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
По его словам, до 1 октября законопроект будет отрабатываться, и до 15 октября в рабочей группе парламента будут ждать предложений в его текст.
Как сказал Разумков, после 15 октября он будет зарегистрирован в парламенте, а после местных выборов (25 октября), "чтобы снять любую политическую мотивированность, политические баталии, мы сможем его рассмотреть в Верховной Раде".
Разумков обратился к коллегам с "небольшинства", что этот закон - для них, и "если вы не даете туда предложений, то потом не жалуйтесь и не говорите, что что-то не так работает Верховная Рада Украины".
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