Очередные выборы в Бундестаг запланированы на 28 сентября 2025 года.

Лидеры консервативных политических сил Германии согласились выдвинуть лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца на пост канцлера на федеральных выборах в следующем году. Об этом заявил во вторник председатель консерваторов Баварии Маркус Зедер, сообщает Reuters.

"Вопрос о кандидате в канцлеры решен - им станет Фридрих Мерц", - сказал лидер Христианско-социального союза (ХСС) Зедер на совместной пресс-конференции с Мерцом, добавив, что имеет его полную поддержку.

В свою очередь сам Мерц отметил, что мы идем в 2025 год с намерением вновь взять на себя ответственность за лидерство в нашей стране "с политикой, которая вернет Германии ведущие позиции".

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Мерц, в частности, раскритиковал левоцентристскую "светофорную" коалицию Олафа Шольца за ее миграционную и экономическую политику, одновременно намекнув, что он сосредоточится на последней.

"Большая тема, которой мы долгое время занимаемся в Германии, - это экономическая ситуация в Германии. Экономическая ситуация в Германии нестабильна", - добавил он, ссылаясь на вялое развитие Германии с начала войны в Украине.

Заявления Фридриха Мерца относительно войны в Украине

В июне претендент на пост следующего канцлера Германии Фридрих Мерц призвал искать "мирных переговоров" с РФ. В частности, он отказался повторять свои предыдущие требования к федеральному правительству о поставках Киеву ракет Taurus.

Правда, уже в июле Мерц заговорил о поставках боевых самолетов Украине. По его словам, украинцам надо помочь восстановить суверенитет над их воздушным пространством.

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