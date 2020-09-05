Леонид Кравчук назвал сегодняшнюю реакцию украинской власти на события в Беларуси адекватной.

Если Россия вмешается в дела Беларуси, то Украине необходимо занять более жесткую позицию.

Об этом в эфире ток-шок Савика Шустера заявил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе и первый президент Леонид Кравчук, передает НВ.

В то же время, Кравчук назвал сегодняшнею реакцию украинских властей на события в Беларуси адекватной.

"На сегодня деятельность украинской власти нужно оценивать как адекватную сегодняшней ситуации. Это вовсе не означает, что она не может измениться под влиянием других факторов, скажем, более активного участия в ситуации в Беларуси России - введения сил специального назначения или любой другой помощи. Конечно, тогда украинская власть должна занять более жесткую позицию. Сегодня наша позиция является демократической", - заявил Кравчук.

Он подчеркнул, что после 26 лет во главе государства, Лукашенко будет тяжело сложить полномочия.

"Я по опыту скажу так: 26 лет власти Лукашенко сделали его таким, что у него каждая пора тела и мозгов - это власть, он вне власти себя не видит. Сместить диктатора после 26-летней диктатуры очень сложно", - сообщил Кравчук.

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Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не намерена вмешиваться во внутренние дела Беларуси, но готова способствовать урегулированию ситуации в этой стране. При этом Киев приостанавливает все официальные контакты до стабилизации ситуации в стране.

31 августа страны Балтии ввели санкции против Лукашенко и еще 29 белорусских чиновников за их роль в фальсификации выборов и насилии против демонстрантов. Им запрещено выезжать в Литву, Латвию и Эстонию на пять лет.

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Автор: Александр Топчий