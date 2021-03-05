По словам Леонида Кравчука, другого пути для Украины нет, потому что она сегодня защищает свою землю от российского агрессора.

Глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Леонид Кравчук заявил, что в вопросе вступления Украины в НАТО мнение России не играет никакой роли.

Об этом он сказал в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", пишет ТСН.

Кравчук отметил, что Украина должна быть членом НАТО, а мнение России по этому никакого значения не имеет.

"У нас сейчас есть реальная возможность посмотреть на сегодняшний день. Недавно слышал интервью Генсека НАТО: помимо всего прочего он сказал, что голосовать, быть Украине в НАТО или нет - будут 29 членов НАТО и никакого значения, дословно, никакого значения мнение России здесь не играет роли. И вот эти разговоры, что нас там ждут, не ждут, или то, что когда-то было, когда что-то сказал, где-то кто-то был - это уже теория, которая приобрела характер демагогии. Мы говорим обо всем сейчас, о гривне, о ее курсе, а вопрос один важнейший - Украина должна быть в НАТО", - сказал Кравчук.

Он отметил, что другого варианта для Украины нет, потому что она сегодня защищает свою землю от российского агрессора.

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"И только один путь - стать членом НАТО и таким способом защитить свою возможность строить независимую Украину. Где кто был, где когда говорил - это уже история и ее прилепить до сегодняшнего дня можно только искусственно, или для того только, чтобы отвлечь нашу цель, нашу цель от главного - стать членом НАТО. Работать, выполнять то, что предусмотрено выполнять план НАТО. Выполнять пакеты, которые предусмотрены для Украины. Делать все, чтобы в ближайшее время ... кстати, тот же Генсек сказал, что возможно мы рассмотрим этот вопрос в связи с 30-летием Независимости Украины. Это слова Генсека. Украина должна быть в НАТО. Поверьте мне, я лично также поломал себя, не так просто было. Посмотрите, был Советский Союз. Кто был главным врагом Советского Союза? НАТО. Кто был самым ужасным, всех душит, всех давит, кто? НАТО. Это же осталось и сегодня. И оно осталось, к сожалению, у некоторых политиков, которые сегодня сидят в Верховной Раде. Так давайте будем отмываться и чиститься под время. А сейчас время, я убежден в этом, работает на Украину", - рассказал Кравчук.

Украина-НАТО: что известно

12 июня 2020 года Североатлантический альянс признал Украину участником программы расширенных возможностей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит пользу от расширенного доступа к программам совместимости войск и более широкую возможность участвовать в военных учениях НАТО и осуществлять обмен информацией, в том числе приобретенным опытом.

Сегодня, 25 февраля, генсек НАТО во время телефонного разговора напомнил Зеленскому о важности воплощения реформ.

9 февраля 2021 года Столтенберг подчеркнул, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успеха в реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

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Автор: УНИАН