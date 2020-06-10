Разумков спрогнозировал, когда примут президентский законопроект о всеукраинском референдуме

По словам председателя ВР, важным в законопроекте является возможность электронного голосования на референдуме.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что президентский законопроект о всеукраинском референдуме может быть принят в первом чтении на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Разумков выразил надежду, что законопроект «О народовластия через всеукраинский референдум» (№ 3612) «на следующей неделе может быть рассмотрен в первом чтении».

По его словам, законопроект получил «положительные выводы и в Швейцарской Конфедерации ..., потому что Швейцария в этом плане наиболее продвинутое государство, которое использует механизм референдума постоянно ...».

Разумков отметил, что люди с оккупированных территорий также смогут проголосовать на референдуме на неоккупированной территории. «Люди могут проголосовать здесь, плюс вы упомянули о том механизме, который пока на бумаге, он еще не внедрен - это электронное голосование, и я надеюсь, что оно также появится», - отметил он.

Председатель ВР отметил, что к процессу электронного голосования надо подходить очень взвешенно и осторожно, чтобы были обеспечены сохранение персональных данных, защита системы голосования.

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Как сообщал УНИАН, 9 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о всеукраинском референдуме. В законопроекте «О народовластия через всеукраинский референдум» (№ 3612) предлагается ввести в Украине электронные процедуры во время организации и проведения всеукраинского референдума, в том числе электронное голосование.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что «этот вопрос разрабатывался на основе изучения зарубежного законодательства и опыта его применения в отношении электронных голосований, прежде всего европейских государств. Зарубежные страны демонстрируют как положительный, так и отрицательный опыт применения электронных голосований на референдумах и выборах».

При этом в документе отмечается, что самым сложным при введении электронных голосований является техническое обеспечение защиты персональных данных избирателей и сохранение системы для электронных голосований от несанкционированных вмешательств. Поэтому в законопроекте предусмотрено, что вопросы электронных процедур в процессе организации и проведения всеукраинского референдума будет осуществляться в порядке, определенном законом.

Для обеспечения организации и проведения всеукраинского референдума законопроектом предусмотрено создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования. Нормы о введении процедур электронных голосований должны вступить в силу с началом работы автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования после принятия соответствующего решения Центральной избирательной комиссией и их обнародования в газете "Голос Украины" и на официальном сайте ЦИК.

Законопроектом предусматриваются следующие виды всеукраинского референдума по предмету: утверждение закона о внесении изменений в разделы I (Общие положения), III (Выборы. Референдум), XIII (Внесение изменений в Конституцию) Конституции Украины; решение вопроса общегосударственного значения; изменение территории Украины; утрата силы закона Украины или отдельных его положений.

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Законопроектом предлагается расширить круг субъектов процесса референдума, которые регистрируются в Центральной избирательной комиссии как сторонники или оппоненты вопроса всеукраинского референдума. Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации, соответственно зарегистрированные в ЦИК.

Согласно законопроекту, не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы: которые противоречат положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь в Общей декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, протоколах к ней; направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды; относительно законопроектов по вопросам налогов, бюджета, амнистии; отнесенные Конституцией и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

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