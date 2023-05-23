Михаил Подоляк отметил, что одна из задач - найти новый формат межгосударственных контактов.

Результат войны в Украине для цивилизованного мира уже предопределен. Страны готовятся жить без Российской Федерации.

"Дипломатическая активность несет очень много позитивных сигналов. Такое ощущение, что мир подготавливает свои действия на период после украинского контрнаступления. Я не ошибусь, если скажу, что для всего цивилизованного мира результат этой войны предопределен, что они его уже знают и сейчас просто готовятся к тому, как они будут действовать после? Проговаривают свои первые шаги в новом мире, в котором нет Российской Федерации. Вы правы, что будет о новый дивный мир, где Россия в таком виде точно не будет существовать. Мир будет без нынешней России", - рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью УНИАН.

При этом он указал, что преждевременно говорить о том, что контрнаступление ВСУ предрешено с точки зрения всех позитивных результатов, которые ожидаются.

"Нам бы хотелось, чтобы они были максимально быстрыми и позитивными в полном объеме, но тем не менее это тяжелая работа, которую будет выполнять только украинская армия", - отметил советник главы ОПУ.

По его словам, также необходимо будет придумать новые форматы межгосударственного общения.

"С учетом опыта этой войны и того, что Россия показала, насколько пренебрежительно можно относиться к международному праву, как в любой момент вот этот хрупкий мир может быть разрушен. Эти новые форматы должны обеспечивать стабильность мировой конструкции, чтобы тот или иной спорный вопрос можно было решить в диалоговом дипломатическом режиме. На заседаниях G7 в Хиросиме прозвучали фундаментальные заявления, которые определяют правильный финал этой войны. Лидеры G7 говорят, что эта война безусловно должна закончится абсолютным выводом российских войск с территории Украины. Это фиксация нового статус-кво. Если вы помните, до начала войны и даже в середине действительно рассматривалась возможность какого-то компромисса – оставить России часть территорий. И вообще делали вид, что не существует такой проблемы, как захват Крыма. То сейчас определяющими глобальное ВВП государствами очень жестко и строго сказано, что Россия должна убраться с территории Украины в полном объеме, и только после этого можно будет говорить о следующем этапе существования цивилизации в таких-то правилах. Это очень важный момент, который говорит о том, что мнение глобальных элит изменилось. И Россия в этом мнении больше не существует", - объяснил Подоляк.

Кроме того, он считает, что страны-союзницы готовы передать Украине дальнобойные ракеты, США заявили о готовности формировать легендарную авиационную коалицию, то есть Киев может рассчитывать на получение F-16.

"Все это кардинально меняет политический ландшафт, в котором находится Россия. Единственная здесь проблема – сама Россия. РФ всегда была недалекой страной. Но, к сожалению, она пугала людей, поэтому они не анализировали ее поведение и неправильно реагировали на ее инициативы. И сейчас Россия, оставаясь недалекой, не понимает произошедшие в мире изменения и продолжает свою истерику. Страна, которая сама себя разрушает, которая абсолютно обнулена с точки зрения влияния в экономическом и военном планах, продолжает продавать свое мифическое величие, что выглядит очень омерзительно и абсурдно", - подытожил советник Ермака.

Саммит "Большой семерки" - главные новости

Президент Украины Владимир Зеленский 19-21 мая принял участие в саммите G-7 в Японии. В рамках встречи он призвал лидеров "Большой семерки" определиться по вопросу гарантий безопасности для Украины до саммита НАТО в июле.

Вас также могут заинтересовать новости: