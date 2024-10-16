В этом году страны НАТО уже предоставили военной помощи на сумму 20,9 млрд евро и планируют до конца года увеличить эту помощь до 40 млрд евро.

В НАТО убеждены в том, что выполнят финансовые обязательства перед Украиной по предоставлению помощи в сфере безопасности как минимум на 40 млрд евро как в этом, так и в следующем году.

Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил на пресс-конференции по поводу двухдневного заседания министров обороны 17-18 октября в Брюсселе.

"Относительно финансового обязательства, я рад отчитаться, что мы решительно идем по пути предоставления обещанных 40 млрд евро на следующий год, как это было согласовано в Вашингтоне. Я могу сегодня объявить, что союзники НАТО выделили 20,9 млрд евро на военную помощь для Украины в первой половине 2024 года и союзники на пути выполнения их обязательств до конца года", - подчеркнул Рютте.

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В частности, по его убеждению, до конца текущего года тоже будет выполнено обязательство по предоставлению помощи Украине на сумму не менее 40 млрд евро.

Также он пояснил, что сумма объемом не менее 40 млрд евро была согласована на основе того факта, что в 2022 и 2023 годах общая помощь на военные нужды Украины составляла ежегодно около 40 млрд евро.

Он сказал, что НАТО выполняет обязательства и продолжит это делать. В частности, по его словам, в Альянсе стремятся поддерживать Украину на долгосрочную перспективу. "И Россия должна понять, что мы от этого не отступим, что мы не оставим Украину одну", - сказал Рютте.

При этом, генеральный секретарь Альянса призвал всех союзников выполнять их обязательства по оказанию помощи Украине.

Помощь НАТО Украине

Как известно, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, союзники ежегодно предоставляли около 40 млрд евро на помощь в сфере безопасности.

Союзники согласились, что это должна быть минимальная базовая линия. На юбилейном саммите НАТО, который состоялся 9-11 июля в Вашингтоне, главы государств и правительств стран-членов Альянса договорились сохранить поддержку Украины на этом же уровне.

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