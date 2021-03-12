Ахметов купил два здания – роскошную виллу и дом поменьше по соседству, а также участок площадью 7600 квадратных метров.

Старший сын бизнесмена Рината Ахметова купил в пригороде Женевы (Швейцария) виллу за два миллиарда гривень.

Об этом сообщил журналист Сергей Лещенко на YouTube.

По его данным, Дамир 7 декабря 2020 года приобрел недвижимость на берегу Женевского озера, в деревне Везена. Он купил два здания – роскошную виллу и дом поменьше по соседству, а также участок площадью 7600 квадратных метров.

Продавцом был Мансур Акрам Одже, французский бизнесмен, родившийся в Саудовской Аравии. Он входит в список 100 самых влиятельных арабов мира, являясь совладельцем империи TAG и команды McLaren Formula One.

Имущество Ахметова:

"Forbes" оценивает состояние Рината Ахметова в 7,6 миллиарда долларов.

В 2007 году Ахметов за 220 миллионов долларов купил трехэтажную квартиру в жилом комплексе "One Hyde Park" в Лондоне. Еще как минимум 60 миллионов долларов он потратил на меблировку.

В 2019 году Ахметов купил дворец бельгийского короля Леопольда II на Французской Ривьере в Сен-Жан-Кап-Ферра. Он заплатил 200 миллионов евро за виллу "Les Cedres" производителю алкогольных напитков Campari Group.

У Ахметова также есть роскошный дом на французском горнолыжном курорте Куршевель.

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Автор: УНИАН