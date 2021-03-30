Игоря Колыхаева избрали на должность мэра Херсона, а Александр Скичко назначен главой Черкасской ОГА.

Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Александра Скичко (фракция "Слуга народа").

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 244 народных депутата.

Полномочия прекращены в связи с личным заявлением Скичко. Он указом президента Украины от 29 января 2021 года назначено председателем Черкасской областной государственной администрации.

Согласно Конституции и законодательству Украины, народный депутат не может совмещать свои полномочия с работой в исполнительных структурах власти.

Скичко избирался в парламент в одномандатном избирательном округе № 197 (Черкасская область). Теперь в этом округе должны быть назначены промежуточные выборы.

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Кроме этого, Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Игоря Колыхаева (депутатская группа партии "За майбутнє").

За это решение проголосовали 252 народных депутата Украины.

Полномочия прекращены по личному заявлению в связи с избранием его на должность Херсонского городского головы.

Колыхаев избирался в одномандатном избирательном округе № 184 (Херсонская область). Теперь здесь должны быть назначены промежуточные выборы в парламент.

Промежуточные выборы в Верховную Раду

28 марта в одномандатных избирательных округах № 50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область) прошли промежуточные выборы народных депутатов Украины. По их итогам должны избрать двух парламентариев.

В Донецкой области голосование проходило на 112 избирательных участках (106 - обычных, 6 - специальных) ОВО № 50, который включает часть Краматорского района и часть Покровского района.

На Ивано-Франковщине голосование состоялось на 117 избирательных участках (115 - обычных, 2 - специальных). Избирательный округ № 87 включает Надворнянский район, часть Ивано-Франковского района и часть Коломыйского района.

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Автор: Надя Пришляк