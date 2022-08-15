Верховная Рада Украины избрала двух членов Высшего совета правосудия. Ими стали Роман Маселко и Николай Мороз.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.
"Романа Маселко (на рейтинговом голосовании набрал 203 голоса), Николая Мороза (на рейтинговом голосовании набрал 291 голос)", - отметил он.
В то же время не были поддержаны кандидатуры Елены Заичко (137 голосов) и Вячеслава Талько (79 голосов).
"На финальном голосовании (сразу за двух кандидатов) "за" - 258 депутатов", - сообщил Железняк.
Отметим, что в целом ВСП должен состоять из 16 членов. Других кандидатов одобрят на Съезде ученых 19 августа.
Роман Маселко на своей странице в Facebook заверил, что сделает все, чтобы не разочаровать украинцев и воплотить общие мечты о справедливых судах для всех.
"Скажу честно, я до сих пор не верю, что парламент за меня проголосовал. Но еще больше меня поражает ваша поддержка, которая и является основой решения ВРУ", – подчеркнул Маселко.
Справка УНИАН. Высший совет правосудия вносит представление о назначении судей, может увольнять судей с должности, а также дает согласие на их задержание или содержание под стражей.
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