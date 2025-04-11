По мнению председателя Верховной Рады, вопрос уменьшения количества нардепов станет в украинском обществе.

Количество народных депутатов должно быть уменьшено, поскольку в Украине уменьшилось население, считает глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Об этом он заявил в интервью Укринформу.

Стефанчук напомнил, что еще в августе 2019 году президент Украины Владимир Зеленский подал в парламент законопроект об изменениях в Конституцию Украины, который предусматривал сокращение народных депутатов до 300.

"К большому сожалению, предыдущий Конституционный Суд дал отрицательное заключение на этот законопроект, чем заблокировал его рассмотрение в Верховной Раде", - отметил глава представительного органа.

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Однако, подчеркнул он, "вопрос уменьшения количества народных депутатов станет в украинском обществе".

"И не потому, что кто-то кого-то любит, кто-то кого-то не любит, а потому что объективно уменьшилось количество лиц в Украине, которые будут представлены в едином законодательном органе. Когда было 52 миллиона - это один разговор. Когда сегодня людей гораздо меньше, бесспорно, вопрос представительства в обществе должен быть пересмотрен", - пояснил Стефанчук.

Он добавил, что "300 - это как раз та цифра, о которой мы можем говорить, и это та цифра, которая должна стать расчетной для всех дальнейших процессов".

Сейчас конституционный состав Верховной Рады Украины составляет 450 народных депутатов. По информации Официального портала Верховной Рады Украины по состоянию на 1 апреля 2025 года в парламенте работало 400 избранников.

Уменьшение количества населения в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, вероятно, украинские подростки, которые выехали за границу, уже не вернутся. По мнению доктора философских наук, профессора, проректора Европейского университета Сергея Ягодзинского, молодые люди 15-17 лет легко адаптируются к другой жизни, поэтому есть мало шансов, что они вернутся в Украину. В то же время, заявил он, государство должно сделать все возможное, чтобы сохранить демографию.

Также недавно в МОН предупреждали о "демографической пропасти" в Украине в связи с тем, что дошкольников с каждым годом становится меньше. В Украине сейчас 881 тысяча детей в возрасте от 1 до 6 лет, а в 2027-м детей этого возраста станет меньше до 570 тыс. Причем детсады по состоянию на сегодня уже недозаполнены, сообщила заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова.

В Институте демографии и проблем качества жизни спрогнозировали, что демографический кризис в Украине усилится после окончания войны и открытия границ, если государство не придумает, как не допустить выезда сотен тысяч или даже миллионов мужчин к своим женам, которые уже находятся в Европе. "Каждое следующее поколение уменьшается немного меньше, но [все равно] меньше, чем предыдущее. А сейчас из-за войны многие дети, которые должны были родиться, уже никогда не увидят свет", - отметила директор Института Элла Либанова.

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