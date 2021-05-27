Генпрокурор Ирина Венедиктова считает, что уголовное производство против Виктора Медведчука и Тараса Козака имеет все перспективы.

По оперативной информации, народный депутат от «ОПЗЖ» Тарас Казак находится не в Беларуси.

Об этом генпрокурор Ирина Венедиктова заявила в интервью телеканала "Украина 24".

"Он (Козак) выехал, мы подаем в розыск для того, чтобы процессуально идти дальше. Благодаря закону о заочном осуждении мы будем двигаться и по этому делу, и по другим – делам Майдана, коррупционных делах. Поэтому перспектива в этом деле есть. Последняя информация, которую я имею, – это то, что Медведчук сказал, что он находится на лечении в Беларуси. Но у нас оперативная информация другая", – сказала Венедиктова.

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11 мая депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчука и Тарасу Козаку подписали подозрение по делу о государственной измене и разграблении национальных интересов.

Следователи подозревают нардепов в незаконной передаче России газового месторождения, сливе информации о секретном военное подразделение ВСУ и проведении подрывной деятельности против Украины, в частности подготовку сети российского влияния "Промінь".

В тот же день правоохранители наведались в дом Медведчука и его жены Оксаны Марченко в Киеве. Уже 12 мая кум Путина с адвокатами пришел к Венедиктовой «ознакамливаться с подозрением».

В то же время Козака в Украине не было. Медведчук позже заявил, что тот якобы лечится в Беларуси.

13 мая суд отправил Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета. Апелляцию адвокаты кума Путина проиграли – депутату оставили предыдущую меру пресечения.

В феврале Виктор Медведчук и Тарас Козак попали под санкции СНБО Украины за финансирование терроризма. В связи с этим заблокировали также телеканалы 112 Украина, ZIK и NewsOne, принадлежащие Козаку.

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Автор: Дмитрий Хилюк