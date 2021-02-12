Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в рамках начатого в 2019 году процесса реформирования органов прокуратуры завершен основной этап кадровой перезагрузки.
Читайте такжеВенедиктова выступила на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС в БрюсселеКак сообщается на сайте
Офиса генпрокурора, об этом Венедиктова сказала во время доклада о развитии прокуратуры на седьмом заседании Совета ассоциации Украина - ЕС в Брюсселе 11 февраля.
«Мы закончили аттестацию прокуроров на тех же правилах и при поддержке международных партнеров, с которыми начинали эту процедуру. Из более чем 11 тыс. прокуроров, принявших в ней участие, 7 тыс. 157 - успешно преодолели все этапы. Актуальным является наполнение системы новыми кадрами - преимущественно юристами, которые до этого не работали в прокуратуре. Конкурсный отбор будет проходить на уровне окружных прокуратур, который станет стартовым для тех, кто хочет работать в институте. Кроме того, мы планируем изменения в законодательство, которые откроют возможность брать на работу также выпускников вузов», - рассказала Венедиктова.
Генпрокурор проинформировала присутствующих, что продолжается подготовка системы оценки качества работы прокуроров по объективным критериям и разработка стандартов их деятельности. Повысить эффективность работы должно также внедрение электронного уголовного производства.
По ее словам, важным евроинтеграционным маркером является также развитие антикоррупционных органов Украины.
«Одним из ключевых приоритетов и событием этого года является избрание конкурсной комиссией руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры прозрачным и транспарентным способом. Мы надеемся, что с новым руководителем САП будет действенным, независимым органом с высоким общественным доверием», - заявила генпрокурор.
Мероприятие состоялось под председательством Высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и при участии Оливера Варгеи - комиссара ЕС по вопросам соседства и расширения.
Заседание Совета ассоциации Украина-ЕС
Боррель по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС заявил, что его самое главное ожидание от реформ в Украине в этом году касается реформы судебной системы.
Он призвал украинскую власть построить независимую и эффективную судебную систему.
В свою очередь Варгеи назвал три реформы, проведение которых он ожидает от Украины в этом году: это судебная реформа, антикоррупционная и экономическая.
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