Генпрокурор выступила с докладом о развитии прокуратуры на седьмом заседании Совета ассоциации Украина - ЕС в Брюсселе.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в рамках начатого в 2019 году процесса реформирования органов прокуратуры завершен основной этап кадровой перезагрузки.

Читайте такжеВенедиктова выступила на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС в БрюсселеКак сообщается на сайте

Офиса генпрокурора, об этом Венедиктова сказала во время доклада о развитии прокуратуры на седьмом заседании Совета ассоциации Украина - ЕС в Брюсселе 11 февраля.

«Мы закончили аттестацию прокуроров на тех же правилах и при поддержке международных партнеров, с которыми начинали эту процедуру. Из более чем 11 тыс. прокуроров, принявших в ней участие, 7 тыс. 157 - успешно преодолели все этапы. Актуальным является наполнение системы новыми кадрами - преимущественно юристами, которые до этого не работали в прокуратуре. Конкурсный отбор будет проходить на уровне окружных прокуратур, который станет стартовым для тех, кто хочет работать в институте. Кроме того, мы планируем изменения в законодательство, которые откроют возможность брать на работу также выпускников вузов», - рассказала Венедиктова.

Генпрокурор проинформировала присутствующих, что продолжается подготовка системы оценки качества работы прокуроров по объективным критериям и разработка стандартов их деятельности. Повысить эффективность работы должно также внедрение электронного уголовного производства.

По ее словам, важным евроинтеграционным маркером является также развитие антикоррупционных органов Украины.

«Одним из ключевых приоритетов и событием этого года является избрание конкурсной комиссией руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры прозрачным и транспарентным способом. Мы надеемся, что с новым руководителем САП будет действенным, независимым органом с высоким общественным доверием», - заявила генпрокурор.

Мероприятие состоялось под председательством Высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и при участии Оливера Варгеи - комиссара ЕС по вопросам соседства и расширения.

Заседание Совета ассоциации Украина-ЕС

Боррель по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС заявил, что его самое главное ожидание от реформ в Украине в этом году касается реформы судебной системы.

Он призвал украинскую власть построить независимую и эффективную судебную систему.

В свою очередь Варгеи назвал три реформы, проведение которых он ожидает от Украины в этом году: это судебная реформа, антикоррупционная и экономическая.

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Автор: Инна Андалицкая