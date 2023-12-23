По словам Марии Мезенцевой, народные депутаты продолжат свою работу уже в начале января, "хотя мы ее не заканчиваем".

Украинский парламент в этом году отменяет каникулы, нардепы вернутся к работе уже в начале января. Об этом в эфире телемарафона на канале "Мы-Украина" сообщила заместитель председателя комитета ВР по вопросам интеграции с Евросоюзом Мария Мезенцева.

"Украинский парламент не завершает свою работу, мы не идем на каникулы", - сказала парламентарий.

При этом она напомнила, что на днях Верховная Рада приняла ряд важных законопроектов. Так, было проголосовано за отмену пошлины и НДС на радиолокационные нужды для ВСУ. Кроме того, депутаты приняли закон о внутренне перемещенных лицах.

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"Верховная Рада продолжит свою работу уже в начале января. Хотя мы ее не заканчиваем", - добавила Мезенцева.

Работа Верховной Рады Украины - последние новости

На днях член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко сообщил, что Рада может проголосовать за новый закон об усиленной мобилизации уже в январе.

Он также дал оценку созданию механизмов для мобилизации мужчин, выехавших за границу. По словам нардепа, чтобы вызвать их обратно в Украину для прохождения военной службы, могут ввести "некий воинский учет".

Также УНИАН сообщал, что медицинский каннабис в Украине уже не вне закона. Накануне Верховная Рада приняла соответствующий законопроект во втором чтении.

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