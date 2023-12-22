Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №7457, который легализует медицинский каннабис. Документ поддержали 248 народных депутатов и через полгода после того, как его подпишет президент, закон вступит в силу.

Чем же так важно разрешение на использование каннабиса, которое предоставила Верховная Рада? Благодаря ему упрощается доступ пациентов к медикаментам, изготовленным на основе медицинского каннабиса. То есть, законопроект позволит повысить качество оказания медицинской помощи в Украине, в частности, людям с онкологическими заболеваниями, рассеянным склерозом, тем, кто получает паллиативную помощь и тому подобное.

В законопроекте дано определение, что такое медицинский каннабис и его производные, а также описано разделение на промышленные и медицинские растения рода конопли. Документ вводит понятие процента содержания концентрации тетрагидроканнабинола в сухой массе в сортах растений рода конопли для медицинских целей, а также правила и условия относительно семян, из которых можно выращивать растение.

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В документе также идет речь об обороте лекарств на основе медицинского каннабиса, о лицензии на выращивание, хранение и оборот медицинского каннабиса, которые будут осуществляться под строгим государственным контролем.

Использование медикаментов на основе медицинского каннабиса разрешено в 56 странах мира, в частности в США, Канаде, Великобритании

И важно отметить, что использование каннабиса в рекреационных целях запрещено.

Использование медикаментов на основе медицинского каннабиса разрешено в 56 странах мира, в частности в США, Канаде, Великобритании. В медицинском измерении лекарства на основе медицинского каннабиса используются при химиотерапии, поскольку они уменьшают боль, тошноту и рвоту; при рассеянном склерозе, уменьшая напряженность мышц, а также помогают при нарушениях сна, связанных с фибромиалгией, хронической болью.

Кстати, в соответствии с руководством по ведению ПТСР и ГСР (острых и посттравматических стрессовых расстройств), который по состоянию на 2023 год является последним совместным документом Министерства по делам ветеранов США и Министерства обороны, лекарства на основе медицинской каннабиса строго не рекомендуются для лечения ПТСР.

Тем не менее, поскольку клинические исследования все еще продолжаются, ожидается, что список заболеваний, при которых будут назначаться лекарства на основе медицинского каннабиса, будет расширен.

Также важно, что использование конопли для медицинских целей на всех этапах будет прослеживаться. Каждому растению, а также лекарственному средству, изготовленному из него, будет назначен электронный идентификатор. Вся информация об обороте растений будет внесена в электронную информационную систему учета.

Лекарства на основе медицинского каннабиса не могут быть основным средством лечения и пациент сможет получить их в соответствии с медицинскими показаниями только по назначению врача и по электронному рецепту. Дальнейший прием медикаментов будет сопровождаться также врачом.

Ирина Иванчук, начальница отдела управления и противодействия вирусным гепатитам и опиоидной зависимости Центра общественного здоровья