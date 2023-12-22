Пока речь идет о голосовании в первом чтении.

Новый законопроект об усилении мобилизации и порядке прохождения военной службы Верховная Рада может рассмотреть уже в январе. Об этом рассказал народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко в эфире "Радио Свобода".

"Я думаю, что это будет январь месяц. В январе месяце, буквально в первые дни, когда будет заседать парламент, этот законопроект будет как проект представлен в парламенте", - говорит депутат.

Также Ивченко прокомментировал создание механизмов для мобилизации мужчин, выехавших за границу. По словам депутата, чтобы вызвать их обратно в Украину для прохождения военной службы, могут ввести "некий воинский учет".

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"То есть все мужчины должны получить, скажем, карточку воинского учета и должны пройти, скажем так, переидентификацию в ТЦК", - добавил он.

По словам нардепа, если человек находится за границей, он должен тоже пройти эту идентификацию, а если не пройдет, то "это означает, что будут последствия".

"Одним из последствий, например, может быть - не будут предоставляться консульские услуги, то есть если просрочен паспорт, никто нового не предоставит. Она не сможет делать консульские услуги в виде доверенности, потому что многие делают доверенности на суды в Украине, чтобы либо продать имущество, либо, извините, как-то подарить и тому подобное. Этого тоже не может быть сделано", - пояснил депутат.

Кроме того, по его словам, без этого воинского учета могут отключиться даже банковские карты.

"И вот, скажем так, эти инсайды, о которых я говорю, что люди за границей так же, как и украинцы здесь, в Украине, украинцы за границей должны те же самые проходить процедуры. То есть, идентификацию нужно будет пройти. И если ты пройдешь, и ты будешь в перечне тех, которые подлежат мобилизации и так далее, ты, конечно, получаешь повестку. Это нормальный процесс. А дальше уже это твой выбор. Или ты возвращаешься назад, или ты остаешься там, и это уже будет нарушение закона Украины", - сказал Ивченко.

Новый закон об усилении мобилизации в Украине

Как сообщал УНИАН, 21 декабря народный депутат, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая заявила, что Генеральный штаб ВСУ в целом одобряет новый законопроект о мобилизации и порядке прохождения военной службы, который сейчас дорабатывается в Верховной Раде. Но некоторые нормы из документа нужно убрать, считают в Генштабе.

Замечания от Залужного касаются в частности взятия всех женщин на воинский учет; обязательной ротации военнослужащих после трех месяцев на передовой и предоставления 90-дневного отпуска после 24 месяцев службы; назначения военнослужащих с инженерной специальностью исключительно на должности инженерного профиля и еще некоторых вопросов.

Сегодня, 22 декабря, Безуглая опубликовала текст законопроекта в текущей его редакции. Он, в частности предусматривает отправку на фронт с 25 лет, "ограниченно годных" больше не будет, но новобранцы обязательно должны пройти подготовку на полигонах.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью Welt TV, Bild и Politico рассказал, что будет с мужчинами, уехавшими за границу во время войны. Он считает, что все мужчины, проживающие в Германии и пригодные к военной службе, должны пополнить ряды украинской армии. А тех, кто ослушается, ждут санкции.

Начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк пояснил, что Bild сместил акцент в своей резонансной публикации. Министр в целом говорил журналистам о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к войску. В то же время никаких обсуждений механизмов призыва в ряды Вооруженных сил Украины из-за границы на повестке дня нет.

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