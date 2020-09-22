Владлена Дубинина, известная попытками рейдерского захвата Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ), хочет пройти в Одесский областной совет по списку партии «Слуга народа».

Об этом сообщило интернет-издание Вести.

В распоряжении издания оказался скриншот партийного чата, в котором народный депутат от «слуг» Степан Чернявский просит «вернуть» в список Дубинину как человека, чьи «моральные и деловые качества не требуют доказательств».

«Достойная характеристика из уст народного депутата, который за год каденции отличился лишь дважды: заболел «ковидом» и прославился скандалом о контрабанде мяса из Приднестровья в Одессу и Молдову», - говорится в материале.

Также отмечается, что при этом Дубинина и ее союзник по захвату ОНМедУ скандальный адвокат Максим Болдин еще несколько недель назад «отчаянно мочили» министра здравоохранения Максима Степанова, пока не выяснилось, что именно он возглавит список «слуг» на выборах в облсовет.

После всех кадровых скандалов «слуги» пытаются быть избирательнее на местных выборах, поэтому, как говорится в материале, «токсичную» Дубинину из списка все же исключили.

По данным журналистов, Владлена Дубинина – заместитель министра здравоохранения в Кабмине Азарова и фигурантка антикоррупционных расследований. В 2018 году попала в топ-10 коррупционеров, по версии Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) за попытки скрыть элитную квартиру на Французском бульваре в Одессе. Ее муж Олег Лукьянчук возглавляет Одесский областной онкодиспансер – одно из самых коррумпированных медучреждений региона. По данным «Вестей», Лукьянчук финансировал захват ОНМедУ и готов спонсировать избирательную кампанию Дубининой.

«Хищения в онкодиспансере длятся на протяжении многих лет, однако сейчас достигли таких масштабов, что не замечать их стало попросту неприлично. По словам Гуры (журналист Антон Гура давно исследует коррупцию в онкодиспансере), председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый получил предупреждение: будет прикрывать Лукьянчука - вылетит с работы. Это объясняет, почему Дубинина так настойчиво засобиралась в облсовет – защитить семейный бизнес. И это тест на порядочность для партии «Слуга народа», – говорится в материале.

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Автор: УНИАН