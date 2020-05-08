В Раде созывают внеочередное заседание: что будут рассматривать

В повестке дня - 26 вопросов.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР на 10 часов утра 13 мая.

Читайте такжеВ Раде прошло внеочередное заседание (видео)Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

"В связи с требованием 158 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины: созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 10 часов 13 мая 2020 года", - говорится в заметке.

На заседании предполагается рассмотреть проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусной болезни (COVID-19) (№3329-д); проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д); проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков) (№2166).

Также будет рассматриваться проект закона об оборонных закупках (№2398-д); проект закона о внесении изменений в Регламент ВР относительно особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении (№3415); проект закона о внесении изменений в Регламент ВР относительно оптимизации процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении (№3313, 3313-1).

Кроме того, в повестке дня - проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка назначения и увольнения с должностей членов Кабинета Министров Украины (№3195); проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации сети и функционирования центров предоставления административных услуг и совершенствования доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме (№2679); проект закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины относительно течения процессуальных сроков во время действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины для предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№3383).

В повестке дня также проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно командировки судей в порядке временного перевода судьи в другой суд (№2823); проект закона Украины о внесении изменений в статью 188-19 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно ужесточения ответственности за невыполнение законных требований народного депутата Украины, Счетной палаты, члена Счетной палаты (№3354); проект закона об управлении бытовыми и другими отходами (№2207, 2207-1, 2207-2).

Депутаты также будут рассматривать проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей) (№2654); проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" (№3314); проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины (№3105).

Также в повестке дня проект закона о внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины (относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19) (№3297); проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований" (о предоставлении права бесплатной регистрации лицам с инвалидностью и лицам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС) (№2030); проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины, касающихся процедур банкротства (относительно недопущения злоупотреблений в сфере банкротства на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№3322).

На заседании также планируется рассмотреть проект закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно уточнения перечня субъектов декларирования (№3355, 3355-1); проект закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (№3205, 3205-1) и проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) (№3377).

Кроме того, будут рассмотрены проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (№2494); проект постановления ВР об обращении Верховной Рады Украины к национальным парламентам иностранных государств, международным организациям и их парламентским ассамблеям по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны 1939-1945 годов (№3431); проект постановления ВР об организации работы Верховной Рады Украины (№3434).

Также состоится Час вопросов к правительству и будет заслушан доклад председателя Национального банка Украины о деятельности Нацбанка.