Утром 30 ноября в Верховной Раде руководство ВР собралось на совещание с лидерами фракций. Также присутствуют представители Офиса президента.
Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
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"Продолжается совещание руководства ВР и лидеров фракций, с участием руководства ОП. Совещание ведет Д. Разумков, он выздоровел. Р. Стефанчук на самоизоляции. Главные темы - законы в поддержку бизнеса, решение проблемы ФЛП, возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование.", - написала Геращенко.
Как сообщал УНИАН, 30 ноября председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что выздоровел после COVID-19.
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