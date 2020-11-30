На встрече присутствует руководство Офиса президента.

Утром 30 ноября в Верховной Раде руководство ВР собралось на совещание с лидерами фракций. Также присутствуют представители Офиса президента.

Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

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"Продолжается совещание руководства ВР и лидеров фракций, с участием руководства ОП. Совещание ведет Д. Разумков, он выздоровел. Р. Стефанчук на самоизоляции. Главные темы - законы в поддержку бизнеса, решение проблемы ФЛП, возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование.", - написала Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что выздоровел после COVID-19.

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Автор: Андрей Василюк