Это связано с тем, что в настоящее время в отношении его продолжается рассмотрение дисциплинарного производства.

В Офисе генерального прокурора Украины заявили, что сейчас не могут уволить Гюндуза Мамедова, который подал заявление об увольнении с должности заместителя генпрокурора и органов прокуратуры.

Как сообщил УНИАН источник в ОГП, сейчас заявление Мамедова находится на рассмотрении у генерального прокурора.

Собеседник агентства отметил, что кадровая комиссия по рассмотрению дисциплинарных жалоб о совершении прокурором дисциплинарного проступка и осуществления дисциплинарного производства в отношении прокуроров сейчас рассматривает обращение об увольнении Мамедова с админдолжности в связи с отказом в предоставлении допуска к государственной тайне.

Дисциплинарное производство начато 6 июля, и на последнем заседании комиссии 22 июля адвокаты Мамедова заявили ходатайство о переносе рассмотрения в связи с тем, что их клиент находится на больничном. Следующее заседание дисциплинарной комиссии назначено на 2 августа.

Читайте такжеВ ОП объяснили цель кадровых изменений в СБУ и МинобороныВесь период после открытия дисциплинарного производства Гюндуз Мамедов находился на больничном, после этого был в отпуске за границей, сейчас находится на больничном.

"Офис генпрокурора действует в рамках действующего законодательства, поэтому в соответствии с ч. 9 ст. 46 закона Украины "О прокуратуре", до завершения дисциплинарного производства Гюндуз Мамедов не может быть уволен с административной должности в связи с подачей заявления по собственному желанию", - пояснил источник.

Увольнение Гюндуза Мамедова из Офиса генпрокурора

Мамедов курировал направление военных преступлений и оккупированных территорий с 2016 года.

Сначала он работал в прокуратуре АР Крым, но в 2019 году возглавил так называемый "департамент войны" в Офисе генпрокурора — Департамент надзора за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

30 июня Ирина Венедиктова назначила новым руководителем департамента Максима Якубовского, но на следующий день переподчинила ведомство себе.

Таким образом, Мамедов оставался главой Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию и куратором взаимодействия с Тренинговым центром прокуроров. Но 8 июля его лишили и этих полномочий.

Автор: Антонина Доломанжи