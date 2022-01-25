Элизабет Трасс ранее заявляла, что Россия встретит в Украине "новый Афганистан" и "Чечню" в случае вторжения.

Государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании Элизабет Трасс считает маловероятным, что британские войска будут размещены в Украине для боевых задач.

Как сообщает Reuters, об этом Трасс сказала во время выступления в британском парламенте.

В частности, она ответила на вопрос о возможности размещения войск в Украине для боевых задач. "Маловероятно, что появятся такие обстоятельства", - заявила Трасс.

Глава МИД Британии отметила, что Соединенное Королевство работает над обеспечением Украины оборонительным оружием и проведением профессиональной подготовки военных, а также над поддержкой со стороны международного сообщества.

Как сообщал УНИАН, ранее Трасс заявляла, что Россия встретит в Украине "новый Афганистан" и "Чечню" в случае вторжения.

Читайте такжеРезников ответил, нужны ли украинцам тревожные чемоданы (видео)Напомним, осенью 2021 года в СМИ начала появляться информация, что власти России перебросили много военных и техники к границе с украинским государством.

Украина, США и ряд других западных стран предположили, что РФ готовится к вторжению. Москва отвергла обвинения и потребовала от Штатов и НАТО "гарантий безопасности", в частности, отказаться от расширения Альянса на восток.

В Альянсе утверждали, что не откажутся от политики "открытых дверей".

22 января этого года в Украину прибыл самолет с первой из нескольких партий пакета помощи безопасности, недавно принятой Джо Байденом, а 23 января - вторая партия военной помощи от США.

23 января Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве.

В Министерстве иностранных дел Украины считают эвакуацию сотрудников Посольства США в Украине преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности.

В то же время соответствующие решения приняли и Великобритания, Австрия, Япония, Германия и Австралия.