Спикер Путина назвал ситуацию вокруг Украины "беспрецедентной кампанией нагнетания в Европе".

В Кремле заявили, что информация о возможном нападение России на Украину 16 февраля является "беспрецедентной кампанией по нагнетанию напряженности в Европе".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует ТАСС.

"Действительно, от этого лихорадит весь мир, это не что иное, как абсолютно беспрецедентная информационная кампания по провоцированию и нагнетание напряженности в Европе", - сказал Песков.

Кроме того, спикер Путина подчеркнул, что в РФ считают "пагубной, очень плохой практикой вот так бросаться словами, обвинять, что кто-то на кого-то нападет, затевать эвакуацию дипломатов".

"Это какая - то показная истерика, которая, естественно, ни на чем не основывается", - добавил Песков.

Угроза вторжения РФ в Украину: что известно

В последние пару месяцев Россия под видом учений сконцентрировала у границ Украины значительное количество военных. После чего в западных СМИ появилась информация о том, что РФ готовится к вторжению в Украину.

Между тем РФ отрицала свои намерения вторгнуться в Украину и одновременно выдвинула НАТО ультиматум. Среди прочего в нем было требование не принимать Украину в члены Альянса.

Западные страны серьезно озадачились возможным наступлением России на Украину. В связи с этим был проведен ряд поочередных переговоров на высшем уровне между президентами Украины, России, Франции и США.

В конце прошлой недели начался настоящий информационный апогей по поводу возможного вторжения РФ. В СМИ появилась даже дата наступления - 16 февраля, однако представитель Пентагона Джон Кирби не смог подтвердить начало вторжения России на территорию Украины в этот день.

В связи с растущей угрозой нападения РФ на Украину некоторые страны сократили численность сотрудников в своих диппредставительствах, а некоторые перенесли посольства из Киева во Львов. Кроме того, ряд стран рекомендовал своим гражданам покинуть Украину и не посещать ее в ближайшее время.

Сегодня стало известно, что Южный и Западный военные округа России начали возвращение войск к местам дислокации после учений.

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