Всего в ДРГ было трое, сейчас ловят двух.

В Киеве предотвращена попытка теракта в "Ривер Молле".

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"Попытка теракта в Ривер Молле предотвращена. Бдительный киевлянин сообщил, что какой-то х*р с бородой оставил рюкзак в ЖК "Ривер-Молле". Далее сотрудники Нацполиции и ГУР МО приехали и убедились, что там взрывчатка", - написал Геращенко.

Он сообщил, что с помощью камер видеонаблюдения было установлено, кто заминировал ТРЦ.

По информации Геращенко, установлен один участник подготовки теракта – это сотрудник ВС РФ.

"Всего в ДРГ было трое. Сейчас ловим двух. Очень жаль, что не расстреляли при попытке к бегству", - отметил он.

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Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.