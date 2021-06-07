В частности, Украина должна одновременно бороться с коррупцией и российской агрессией.

В Государственном департаменте США озвучили главные ожидания от Украины, связанные с реформами и борьбой с пророссийскими коррумпированными силами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполняющий обязанности помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер в своем видеообращении к участникам форума "Демократия в действии" (Democracy in Action).

Как отметил американский дипломат, государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что "борьба против коррупции является не менее важной для будущего Украины, когда она борется против российской агрессии".

Рикер подчеркнул, что движение Украины для укрепления реформ заслуживает высокой оценки. По его убеждению, прогресс Украины является примером для соседних стран и в регионе Восточной Европы, и за ее пределами.

Он одобрил прогресс Украины в воплощении реформы децентрализации, принятии законодательных инициатив по открытию рынка земли, а также шаги по реформированию и обновлению органов прокуратуры.

"Мы надеемся увидеть дальнейшие шаги для защиты независимости и целостности институтов судебной системы, внедрения национальных стандартов прозрачности в корпоративном управлении, а также принятия необходимого законодательства для реформирования правоохранительных органов", - подчеркнул Рикер.

Также он добавил, что в Украине действует "широкий круг вредных субъектов, которые пытаются подорвать реформы, чтобы отстаивать не только личные финансовые интересы, но и более широкие политические программные цели".

По словам и. о. помощника госсекретаря, к этим субъектам относятся "пророссийские олигархические интересы, которые распространяют дезинформацию и пытаются повлиять на работу институтов, повлиять на решения и породить беспорядок".

Рикер подчеркнул, что эти субъекты создают "ключевой стратегический вызов для евроатлантических стремлений Украины".

Читайте такжеБелый дом передумал приглашать Зеленского на встречу с Байденом - СМИ

Он заявил, что США помогают Украине бороться с этими силами путем применения санкций и визовых запретов на "коррумпированных и зловещих субъектов, которые подрывают демократические процессы".

По его словам, США приветствуют шаги власти Украины, направленные на введение санкций против коррумпированных лиц.

Также в Соединенных Штатах надеются, что украинская власть осуществит дальнейшие действия для привлечения коррумпированных субъектов к ответственности в последующие месяцы и годы.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко