Проблемы могут возникнуть и с новым траншем помощи в размере 1,5 млрд евро, заявила евродепутат.

Депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что из-за ситуации вокруг назначения нового руководителя САП Украина рискует потерять «безвиз» и финансовую помощь Евросоюза.

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Такое заявление немецкий парламентарий сделала в своем Twitter.

"Пока международное сообщество занято Беларусью, правительство Украины спешно проталкивает кандидатов, которым не хватает опыта и чистоты на конкурс руководителя САП. Это так не пройдет. Украинское правительство ставит под угрозу безвиз с ЕС и дальнейший транш помощи в размере 1,5 млрд евро" - написала она.

Кто будет новым руководителем САП

21 августа глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова приняла его заявление и издала соответствующий приказ.

3 сентября Рада не смогла назначить своих представителей в комиссию, которая будет выбирать главу САП. Впрочем, 17 сентября ВР поддержала проект постановления об определении представителей комиссии.

В СМИ появилась информация, что новым руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры могут назначить нардепа от "Слуги народа", главу парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрея Костина. Он является основным кандидатом.

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Автор: Дмитрий Захаров